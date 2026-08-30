Septiembre contará con una variada cartelera de conciertos y shows que promete conquistar a los fanáticos de la música. Foto: composición LR

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Septiembre traerá una intensa agenda musical a Lima, reuniendo a destacados exponentes del pop, rock, reguetón, salsa, cumbia y reggae. La capital vibrará con festivales masivos y shows individuales de estrellas globales como Romeo Santos, Prince Royce, Pandora, Andrés Calamaro, Arcángel y Robbie Williams. Revisa la lista completa de eventos confirmados para este mes con sus respectivas fechas, escenarios, costos y canales oficiales de venta.

Black Eyed Peas (2 de septiembre)

Black Eyed Peas vuelve a Perú después de 15 años con un espectáculo que promete revivir la energía de sus grandes himnos como ‘Where Is The Love?’, ‘I Gotta Feeling’ y ‘Boom Boom Pow’. La agrupación estadounidense, integrada por Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo, promete un gran show en Lima, la primera parada de su gira sudamericana. El concierto está programado para el miércoles 2 de septiembre en el Arena 1 Park, ubicado en la Costa Verde.

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Cabe recordar que la última vez que Black Eyed Peas se presentó en el país fue en 2010, ante más de 32.000 personas. Ahora, con una producción renovada y un repertorio variado, el grupo busca repetir la conexión con el público peruano en el Arena 1 Park, recinto que se ha consolidado como uno de los espacios más modernos para espectáculos masivos en la capital. Los boletos se pueden comprar en Ticketmaster.

Helloween (9 de septiembre)

Helloween, la banda más grande del power metal mundial, regresa a Lima como parte de su gira mundial de 40 aniversario, que incluirá una parada especial en el anfiteatro del Parque de la Exposición, el 9 de septiembre. Además, los miembros de la agrupación presentarán sus grandes éxitos y los temas nuevos de su nuevo álbum ‘Giants & Monsters’, que destaca por su riqueza sonora, fusionando elementos de heavy metal, speed metal, rock melódico, baladas épicas y pasajes progresivos.

El espectáculo, que contará con las potentes voces de Andi Deris, Michael Kiske y Kai Hansen, promete un recorrido por su historia musical con un setlist que abarca desde himnos clásicos como ‘Giants On The Run’, ‘This Is Tokyo’ y ‘Universe (Gravity For Hearts)’, hasta canciones recientes, además de algunas sorpresas exclusivas para sus seguidores de todas las épocas. Aún quedan entradas en Joinnus.

Romeo Santos y Prince Royce (11 y 12 de septiembre)

¡Cuenta regresiva! Romeo Santos y Prince Royce ofrecerán dos esperados conciertos de bachata en el Estadio Nacional los próximos 11 y 12 de septiembre. La primera fecha se encuentra prácticamente agotada en Teleticket, mientras que para el segundo concierto todavía permanecen disponibles algunas localidades.

Romeo Santos, quien ha dado a conocer sus requerimientos para sus conciertos en Lima, cantará sus grandes éxitos como 'Propuesta Indecente', 'Eres mía', 'Sobredosis' y 'Mejor tarde que nunca', una propuesta que reúne en un mismo escenario a dos de las figuras más importantes de la bachata a nivel mundial.

Arcángel (12 de septiembre)

El cantante Austin Agustín Santos, conocido artísticamente como Arcángel, vuelve a Lima como parte de ‘La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario’, la gira global con la que celebra sus dos décadas de trayectoria musical. El concierto será el sábado 12 de septiembre a partir de las 9:00 p.m. en el Estadio San Marcos. No faltarán canciones como 'Pa’ que la pases bien', 'Me prefieres a mí', 'Por amar a ciegas', 'Hace mucho tiempo', 'Tú no vive así', 'La ocasión' y 'La Jumpa'. Las entradas se pueden adquirir en Ticketmaster.

Pandora (12 de septiembre)

Pandora, una de las agrupaciones femeninas más importantes de la música en español, vuelve a Lima para celebrar sus 40 años de vida artística con un esperado concierto, programado para este 12 de septiembre en la explanada del Parque de la Exposición, donde interpretarán las canciones que se convirtieron en himnos y que han trascendido generaciones. Además, se confirmó la participación de las artistas de ‘Planchando el Despecho’, quienes llegarán como invitadas especiales para derrochar su talento. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Andrés Calamaro (15 de septiembre)

Andrés Calamaro llega a Lima para ofrecer un nostálgico concierto, en el que repasará lo mejor de sus nuevos éxitos, entre ellos 'Flaca', 'Paloma', 'Crímenes perfectos', 'Sin documentos', 'Te quiero igual', 'Estadio Azteca' y 'Loco'. El cantante argentino se presentará este 15 de septiembre en Costa 21, como parte de su esperada gira internacional 'Como cantor'. Los boletos se pueden comprar en Teleticket.

El Gran Combo de Puerto Rico (18 de septiembre)

El Gran Combo de Puerto Rico confirmó su esperado regreso al Perú para ofrecer un concierto el próximo 18 de septiembre en el Gran Teatro Nacional. La legendaria agrupación, conocida como 'La universidad de la salsa', promete una velada cargada de nostalgia y grandes éxitos, además de rendir homenaje a su fundador, Rafael Ithier. No faltarán canciones como 'Me liberé', 'Trampolín', 'Brujería', 'Un verano en Nueva York', 'Timbalero', 'Azuquita Pa'l Café' y 'La fiesta de Pilito'. Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket.

Robbie Williams (23 y 24 de septiembre)

Robbie Williams, uno de los músicos británicos más exitosos del mundo, llegará al Perú por primera vez como parte de su gira internacional ‘BritPop’, donde presenta sus nuevas canciones y sus éxitos de siempre como ‘Angels’, ‘Feel’, ‘Supreme’ y ‘Millennium’ y muchos más. El cantante europeo se presentará en Arena 1 Park de la Costa Verde, el miércoles 23 y jueves 24 de septiembre. Aún quedan entradas en Ticketmaster, pero para la primera fecha.

5 Seconds of Summer (27 de septiembre)

5 Seconds of Summer, una de las bandas pop-rock más influyentes de la última década, llegará a Lima como parte de su gira mundial ‘Everyone’s a Star World Tour’. Tras más de dos años sin presentaciones en nuestro continente, la agrupación australiana 5 Seconds of Summer ofrecerá un show imperdible el 27 de septiembre en Costa 21. El anuncio llega después del lanzamiento de su nuevo álbum ‘Everyone’s a Star!’, un disco que ha recibido elogios de la crítica y que debutó en el puesto #1 del Reino Unido, además de ingresar al Top 10 del Billboard 200. La venta de entradas se realiza mediante Teleticket.