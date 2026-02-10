HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     
Entretenimiento

¡Locura total! Romeo Santos y Prince Royce tendrán segunda fecha de su concierto en el Estadio Nacional de Lima

Tras agotar entradas en tiempo récord, Prince Royce y Romeo Santos confirman segunda fecha en Lima el 12 de septiembre de 2026. Las entradas ya están a la venta vía Teleticket.

Romeo Santos y Prince Royce harán vibrar en una nueva fecha a toda su fanaticada peruana con sus mejores temas. Foto: Difusión

La respuesta del público peruano ha superado todas las expectativas. Luego de un rotundo sold out, Prince Royce y Romeo Santos han confirmado una segunda fecha en Lima como parte de su gira mundial 'Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026'. El nuevo espectáculo se realizará el 12 de septiembre en el Estadio Nacional, el mismo recinto donde agotaron entradas en su primer anuncio.

Este histórico reencuentro de los íconos de la bachata ha generado una fiebre sin precedentes entre los fanáticos del género. Desde que se conoció la noticia de su visita al Perú, miles de seguidores expresaron en redes sociales su deseo de una nueva oportunidad para ver a sus artistas favoritos. La organización, ante esta euforia masiva, decidió habilitar una fecha adicional para satisfacer la abrumadora demanda.

Romeo Santos y Prince Royce desatan la locura de la bachata en Lima

La capital peruana será el escenario de uno de los conciertos más esperados del año. La dupla conformada por el llamado 'Rey de la Bachata', Romeo Santos, y el 'Príncipe de la Bachata', Prince Royce, ha vuelto a unir fuerzas en un tour que promete romper récords de asistencia en toda Latinoamérica.

El evento tendrá lugar en el Estadio Nacional, recinto con capacidad para más de 40 mil personas, y contará con una producción audiovisual de primer nivel. El espectáculo incluirá un repertorio cargado de éxitos como 'Propuesta Indecente', 'Eres Mía', 'Darte un Beso' y otras canciones que han definido la carrera de ambos artistas.

Ambos cantantes ya tienen antecedentes de llenar escenarios peruanos, pero esta será la primera vez que compartirán una gira conjunta de esta magnitud en el país. La gira “ha sido diseñada para ofrecer una experiencia inolvidable de principio a fin, combinando la potencia vocal de sus protagonistas con un despliegue escénico a la altura de las grandes producciones internacionales.

Entradas ya disponibles para la segunda fecha del concierto

La apertura de la segunda fecha ha sido celebrada por miles de seguidores que no lograron adquirir entradas para la primera función. Desde el momento del anuncio oficial, las plataformas digitales de venta fueron nuevamente colapsadas por la afluencia de fanáticos.

Las entradas para el concierto en Perú de Prince Royce y Romeo Santos del 12 de septiembre de 2026 ya están disponibles a través del sistema Teleticket, con todas las formas de pago habilitadas y múltiples zonas para elegir, desde tribunas económicas hasta zonas preferenciales.

Precios de las entradas

El anuncio causó gran furor entre los amantes de la bachata, quienes se habían quedado sin entrada para la primera fecha. La venta de las entradas ya comenzó y aquí te dejamos los precios oficiales en Teleticket.

Foto: Teleticket

