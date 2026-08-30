Keiko Fujimori convoca Consejo de Ministros 18 horas después del ataque en Trujillo

Keiko Fujimori lidera el Consejo de Ministros tras ataque en Trujillo | Foto: PCM.

Keiko Fujimori lidera el Consejo de Ministros tras ataque en Trujillo | Foto: PCM.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La presidenta Keiko Fujimori se reunió con sus ministros luego de que se reportara el asesinato de cuatro ciudadanos en Trujillo y el secuestro del empresario Jens Marty Lara Tantaquilla. La reunión se produjo 18 horas después del ataque en el norte del país y tras el regreso de la mandataria de un viaje a Puno.

Concluida la reunión entre los integrantes del Poder Ejecutivo, la presidenta no dio declaraciones. Quien sí lo hizo fue Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. El premier señaló que, entre las primeras acciones adoptadas, se encuentra la movilización de efectivos policiales desde Lima hacia la región La Libertad.

TE RECOMENDAMOS AMIGO DE KEIKO FUJIMORI ENVÍA CARTA NOTARIAL A CÉSAR HILDEBRANDT | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Gobierno manejó doble discurso en Puno para evitar protestas contra Keiko Fujimori

Adicionalmente, Galarreta indicó que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, estaría siendo trasladado a la región norteña para articular acciones con las Fuerzas Armadas. Asimismo, señaló que, durante las próximas horas, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional del Perú (PNP) brindarían reportes detallados sobre la situación.

Según Galarreta, la identificación de los cabecillas de la banda criminal que perpetró el crimen se completaría mañana, 31 de agosto.

PUEDES VER: El Ejército usa recursos de la minera Poderosa en Pataz

Tras sus declaraciones, Galarreta volvió a insistir en que se encuentra “a la espera de la aprobación de la delegación de facultades” para que el Gobierno pueda ejecutar sus planes frente a la escalada de inseguridad ciudadana.