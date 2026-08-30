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El primer ministro Luis Galarreta dijo que el gobierno está esperando que el Congreso para que empiecen a enfrentar la delincuencia. De esta forma justificó la inacción del Ejecutivo y de la Policía frente a la inseguridad y criminalidad que esta madrugada dejó como saldo cuatro personas asesinadas y un empresario secuestrado en Trujillo.

“Yo espero que esta situación lamentable que estamos enfrentando y vamos a seguir enfrentando. Nosotros, como Estado, no vamos a parar de enfrentarlo, simplemente estamos esperando la delegacion de facultades y en el camino, ya hemos ido estudiando varias acciones que seguro vamos a poner en marcha pronto”, dijo tras una reunión con la presidenta Keiko Fujimori y los ministros de Defensa e Interior.

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Según sus propias palabras, Galarreta aseguró que el Gobierno tiene uan estrategia que todavía no ejecutan, mientras la cifra de asesinatos, en lo que va de la gestión de Fujimori, roza los 120 casos. El primer ministro no se refirió en ninguno momento a la situación del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, cuya continuidad ha sido nuevamente cuestionada desde algunas bancadas del Congreso que ya piden su salida.

Asimismo, recurrió al asesinato y secuestro en Trujillo para pedir a la Cámara de Diputados que aprueben el proyecto de delegación de facultades. Alegó que el apartado referido a materia de seguridad les permitirá ejecutar acciones para detectar a las organizaciones criminales.

“Quiero dejar algo en claro y es, justamente, la necesidad y urgencia de la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana. Que nuestro servicio de inteligencia pueda tener operaciones que no tiene hoy día, es sumamente importante para detectar a tiempo estas bandas criminales, más allá si son arreglos de cuenta o no, porque finalmente hay violencia en la ciudad, que es lo que queremos frenar”, sostuvo.