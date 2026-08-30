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Paulo Londra se emociona hasta las lágrimas al ver su primer estadio lleno: argentino recibió ovaciones y aplausos en Perú

Paulo Londra, quien en sus inicios cantaba en discotecas en Perú, se mostró agradecido por hacer sold out en su reciente concierto en el Estadio Nacional de Lima.

Paulo Londra cantó en vivo éxitos como 'Adán y Eva', 'Nena maldición' y 'Tal vez'. Fotos: Facebook
Paulo Londra cantó en vivo éxitos como 'Adán y Eva', 'Nena maldición' y 'Tal vez'. Fotos: Facebook
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¡Perú no se cansa se ser clave! Paulo Londra hizo historia en su trayectoria musical al llenar un primer estadio. El cantante argentino se conmovió por este logro en su carrera que fue gracias a las miles de personas que acudieron a verlo en el concierto que ofreció en el Estadio Nacional de Lima, uno de los escenarios más representativos del país, la noche del sábado 29 de agosto.

Paulo Londra, quien el año pasado se presentó en Lima en un escenario mucho más chico como el Costa 21, no pudo contener su emoción al hacer sold out en el Estadio Nacional y ser aplaudido y ovacionado por sus fans, quienes gozaron de todos sus éxitos.

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Paulo Londra hace historia en Lima

Nacido en Córdoba, hace 28 años, el compositor y rapero emocionó a sus miles de fanáticos que acudieron a su concierto en Lima, que formó parte de 'Next rounds tour', gira que también incluye a México, Colombia, Chile y Estados Unidos.

Paulo Londra, quien se ha consolidado como una de las figuras urbanas con mayor impacto dentro del panorama musical latinoamericano, cantó en vivo éxitos como 'Adán y Eva', 'Nena maldición' y 'Tal vez' en el 'Coloso de José Díaz', hasta donde acudieron más de 40.000 personas.

“Si primer concierto en Lima fue en una discoteca, ahora llenó el estadio. No me equivoqué en escogerlo como mi cantante favorito”, “Fue una noche increíble, se gozó, se saltó, se cantó mucha alegría y nostalgia con todo su repertorio”, “Lo lograste, león”, “Perú es clave” y “Él es internacional”, fueron algunos de los comentarios que dejaron usuarios de Instagram.

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¿Quién es Paulo Londra y cómo se hizo famoso?

Antes de convertirse en una figura reconocida del pop-trap, Paulo Londra comenzó su trayectoria en las competencias de freestyle de Argentina. Su participación en El Quinto Escalón, una de las batallas de plaza más influyentes de Latinoamérica en aquella época, le permitió ganar notoriedad gracias a un estilo caracterizado por su técnica, su fluidez y una propuesta menos confrontativa en comparación con otros exponentes del circuito.

Su consolidación como artista de alcance masivo llegó en enero de 2017 con el estreno de su primer sencillo, ‘Relax’. El tema logró una rápida difusión en internet debido a su mensaje optimista y a una narrativa distinta de los temas habituales dentro de la música urbana, al evitar referencias frecuentes a la violencia o al consumo de drogas. La canción, producida por su amigo Alan Tejeda, acumuló millones de reproducciones en pocos meses y marcó el inicio de su ascenso en la escena musical.

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