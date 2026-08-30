Facultades legislativas de Keiko Fujimori: expertos dudan que apoyo militar en penales reduzca el crimen

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El Poder Ejecutivo remitió este viernes al Congreso el pedido de facultades legislativas por 120 días, luego de cinco postergaciones desde que la presidenta Keiko Fujimori lo anunciara el 28 de julio. El paquete, que abarca desde seguridad ciudadana hasta reforma tributaria y ambiental, contempla medidas como el apoyo de las Fuerzas Armadas en los penales y la entrega directa de ayuda humanitaria ante el Fenómeno del Niño.

La República consultó a un experto en finanzas, un politólogo, un abogado ambientalista y al exviceministro del Interior Julio Corcuera, quienes coinciden en que, más allá del respaldo político que busca el gobierno, persisten dudas sobre la real efectividad de estas medidas frente a la criminalidad, el clima y la protección de derechos ya adquiridos.

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Mag. Mario Vergara Silva (Docente de Posgrado ESAN)

"Hay que recordar, que la ley 31143, que es la Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros del 2021, fue aprobada con el fin de mitigar el impacto económico de la pandemia en las familias peruanas y frenar los abusos bancarios. Actualmente, nuestro crecimiento económico se ha prácticamente recuperado. Por lo tanto, no es necesario ir en contra de la economía de libre mercado, y es la razón más importante por la que las inversiones extranjeras millonarias se multiplican año a año en nuestro país. La Tasa de interés de las entidades financieras es el precio del dinero que colocan en calidad de préstamo al público", sostuvo.

"Eliminar el tope a las tasas límites de interés fijado por el gobierno, permitiría el acceso a miles de peruanos al crédito, ya que las entidades financieras, cobran tasas a medida del cliente. Por ejemplo, a un cliente con un buen historial crediticio se lo podría aprobar préstamos inmediatos y a una baja tasa; sin embargo, un cliente que no cuenta con dicho historial o no demuestra ingresos suficientes permanentes o solvencia real, difícilmente se le aprobaría un préstamo, con la salvedad que se le cobre una alta tasa de interés. Es la manera en como los bancos se cubren de los riesgos de incobrabilidad futura", agregó.

En cuanto a los protocolos reforzados para datos de menores de edad, dado que los niños y menores de 12 años son considerados titulares especialmente vulnerables, el acceso a sus registros biométricos y filiatorios requiere necesariamente el consentimiento previo, informado y explícito de los padres. Sin embargo, tal como se encuentra la criminalidad e inseguridad en nuestro país, no es recomendable exponer a los menores de edad al peligro inherente", puntualizó el experto.

Mag. Mario Vergara Silva (Docente de Posgrado ESAN)

Alejandro Mejía, politólogo y docente de la UNMSM

"Luego del traspié con la filtración del primer borrador del pedido de facultades legislativas al Congreso en julio pasado y las reacciones políticas que se generaron por ello, el gobierno se ha tomado el tiempo de refinar sus propuestas. Sin embargo, esta será la primera prueba de fuego para el gobierno de Keiko Fujimori y su capacidad de negociación con los partidos de oposición en la Cámara de Diputados. Es habitual que un gobierno entrante solicite las facultades legislativas correspondientes, pero siempre se terminan excluyendo ciertos temas y se aprueban parcialmente los de mayor prioridad como es el tema de inseguridad ciudadana, la reactivación económica, las reformas tributarias, entre otros. El gobierno de Fujimori ha sido claro: necesita desburocratizar el Estado por lo que el pedido de facultades es primordial ya que existe una alta expectativa por parte de toda la ciudadanía, pero que también le exige al gobierno acciones frente a temas como el avance de la criminalidad organizada y las consecuencias por el Fenómeno del Niño", declaró.

Alejandro Mejía, politólogo y docente de la UNMSM

César Ipenza, abogado experto en derecho ambiental

"En principio es una respuesta urgente el pedido de facultades legislativas para actuar contra el Fenómeno del Niño. Sin embargo, este va a tener muchos retos o dificultades para poder implementarse o que se cumpla lo propuesto y los afectados puedan recibir esta ayuda directamente. En todo caso creo que aquí se deberían identificar algunos mecanismos de control, de eficiencia también y obviamente que se aborde con ciertas condiciones para evitar las prácticas corruptas que ya hemos visto en el pasado", señaló.

"Las medidas para legislar se van a dar de manera tardía y nuevamente para que se discuta en el Parlamento va a pasar bastante tiempo también. Entonces yo creo que vamos a llegar nuevamente tarde ante la situación que va a ser todo un reto para el Congreso, pasar por la cámara baja de los diputados y luego por la cámara de senadores va a demandar mucho esfuerzo y sobre todo porque hay temas muy sensibles, ya que no solo está este asunto. Sino, también está todo el marco de la flexibilización de toda la normativa ambiental y de desprotección de las áreas naturales protegidas", detalló.

Julio Corcuera, exviceministro del Interior

"El sistema penitenciario está grave. Cuando uno dice que está en crisis asume que hubo un tiempo que ha estado mejor, pero dudo mucho, ya que es una crisis permanente. Es urgente mejorar esa situación. Es urgente que se deje de extorsionar desde las cárceles, que deje de ser la cárcel una especie de universidad del crimen o centro de operaciones informales. Es urgente un cambio", refirió.

"Hay muchas posibilidades, según lo que informó también el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, él manifestaba que el apoyo de las Fuerzas Armadas se dará a través de los perímetros externos, no internos y que ayudarán a controlar los productos que ingresen. Hay algunas variables que tener en cuenta que si es así, rodear el perímetro no es precisamente para que los presos se escapen o para que alguien entre y él le ponía énfasis en poner campanas y escáner para poder ayudar a los controles de los productos que entren por las puertas de los penales. ¿Cuánto esto pueda contribuir a reducir el crimen? La verdad no lo sé. Porque los asesinatos que se dan en las empresas de transporte están en cono norte, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, y son alejados de este escenario, entonces no necesariamente hay una relación (…) Si es así, realmente no pareciera que fuera un gran cambio", finalizó.