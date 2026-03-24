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Segunda fecha de Robbie Williams en Perú 2026: precios, preventa Interbank, cómo comprar y todo sobre el concierto del cantante británico

Robbie Williams, ícono del pop británico, llegará por primera vez a Perú en septiembre de 2026, con dos imperdibles conciertos. La preventa de la segunda fecha ofrece descuentos exclusivos.

El cantante Robbie Williams logró sold out de su primer concierto en Perú en tiempo récord.
El cantante Robbie Williams logró sold out de su primer concierto en Perú en tiempo récord. | Foto: composición LR/Robbie Williams/Jazmín Ceras

Robbie Williams, uno de los íconos más influyentes del pop británico, llegará por primera vez al Perú en 2026 con un espectáculo que ya está marcando historia. Tras el anuncio de su presentación en Lima, la expectativa fue tan grande que las entradas para la primera fecha se agotaron rápidamente, dejando a miles de seguidores sin posibilidad de asistir. La presión del público en redes sociales y la rápida venta llevaron a la productora a confirmar un segundo concierto en la capital.

El artista de 52 años, conocido por clásicos como ‘Angels’, ‘Feel’ y ‘Rock DJ’, además de su paso por la banda Take That en los años 90, se presentará en el Arena 1 Park de la Costa Verde. Su visita forma parte del ‘Britpop World Tour’, gira que recorre Latinoamérica y que promete un despliegue escénico de primer nivel.

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¿Cuándo es la segunda fecha de Robbie Williams en Perú 2026?

La segunda presentación de Robbie Williams en Lima se realizará el miércoles 23 de septiembre de 2026 en el Arena 1 Park, ubicado en San Miguel. Este anuncio llega después de que la primera fecha, programada para el jueves 24 de septiembre, se convirtiera en un sold out en apenas 50 minutos, un récord que confirma la enorme expectativa por ver al cantante en vivo.

La productora One Entertainment decidió abrir esta nueva función para responder a la demanda de los fanáticos, replicando lo que ya ocurrió en ciudades como Buenos Aires y Ciudad de México, donde también se añadieron fechas adicionales. Lima se suma así al circuito de capitales latinoamericanas que recibirán más de un show del intérprete británico.

Comenzó la preventa de la segunda fecha de Robbie Williams en Perú 2026

Comenzó la preventa de la segunda fecha de Robbie Williams en Perú 2026. Foto: Ticketmaster

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Robbie Williams en Perú 2026: precios de entradas en preventa y regular

La preventa exclusiva de entradas para la segunda fecha de Robbie Williams en Perú estará disponible para clientes Interbank del 23 al 24 de marzo o hasta agotar stock, con precios diferenciados según la zona: S/475.00 Platinum, S/323.00 VIP y S/201.00 General.

A partir del 25 de marzo, se abrirá la venta general con los precios regulares, accesibles para todo el público: S/545.00 Platinum, S/371.00 VIP y S/231.00 General. Cada persona puede adquirir hasta seis boletos, y existe la opción de recojo físico en puntos autorizados con un costo adicional.

Comenzó la preventa de la segunda fecha de Robbie Williams en Perú 2026

Comenzó la preventa de la segunda fecha de Robbie Williams en Perú 2026. Foto: Ticketmaster

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¿Cómo y dónde comprar entradas para ver a Robbie Williams en Perú?

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.pe, la plataforma oficial de venta. Además, se habilitaron puntos físicos en supermercados y centros comerciales de Lima, como Benavides, Wong San Borja, Wong San Miguel y Metro Plaza Norte.

El proceso de compra en línea es sencillo: basta con registrarse en la web de Ticketmaster, seleccionar la fecha y la zona deseada, y completar el pago con tarjeta. Para quienes prefieren la compra presencial, los módulos habilitados ofrecen la misma disponibilidad de localidades.

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