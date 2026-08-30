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Economía

Precio del dólar en Perú hoy, domingo 30 de agosto: ¿en cuánto abrió el tipo de cambio?

Precio del dólar hoy en Perú, domingo 30 de agosto: conoce el cierre del tipo de cambio según el BCRP, la cotización en bancos y el mercado paralelo.

Precio del dólar en Perú, hoy domingo 30 de agosto de 2026
Precio del dólar en Perú, hoy domingo 30 de agosto de 2026 | Composición LR
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El precio del dólar en Perú abrió en S/3,3460 este domingo 30 de agosto de 2026, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), registrando una ligera subida frente al cierre de la jornada anterior, cuando se ubicó en S/3,3440. Revisa en esta nota a cuánto se cotiza el dólar hoy, cuánto vale en bancos y cuál es su precio de compra y venta en el mercado paralelo.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 30 de agosto

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Precio del dólar hoy, sábado 29 de agosto, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

10:39
29/8/2026

Precio del dólar en las principales casas de cambio en Perú, hoy 29 de agosto

Revisa el precio de la compra y venta del billete verde en las principales casas de cambio, según la página cuantoestaeldolar.pe

07:05
29/8/2026

¿Cómo identificar dólares falsos?

Revisa si tus billetes son verdaderos o fraudulentos en el siguiente clip.

Video: YouTube

07:04
29/8/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?

• Compra: S/3,348
• Venta: S/3,356

07:04
29/8/2026

Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este sábado 29 de agosto

El tipo de cambio para este sábado 29 agosto abrió en S/3,3568, según el portal económico Bloomberg.

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