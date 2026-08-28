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Conciertos en Lima 2026: entradas, fecha y lugar para ver a La Bella Luz, Caribeños de Guadalupe y Paulo Londra este fin de semana

Lima se alista para un emocionante fin de semana musical, con conciertos de cumbia, salsa y pop. Artistas esperados como el argentino Paulo Londra se presentarán en la capital peruana.

Conoce la agenda de conciertos en Lima este fin de semana.
Conoce la agenda de conciertos en Lima este fin de semana. | Foto: composición LR/Facebook/Instagram
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La capital peruana se prepara para un fin de semana cargado de música y espectáculos que prometen marcar la agenda de conciertos. Desde la cumbia y la salsa hasta el pop internacional, Lima será escenario de presentaciones que reúnen tradición, modernidad y el regreso de artistas muy esperados.

Entre los eventos más destacados figuran el versus de La Bella Luz contra Los Caribeños de Guadalupe, el aniversario de La Única Tropical y el esperado show de Paulo Londra en el Estadio Nacional. Cada cita ofrece una propuesta distinta, pero todas apuntan a convocar multitudes y dejar huella en la escena musical.

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La Bella Luz vs. Los Caribeños de Guadalupe en ‘El Versus del Año’ (segunda edición)

Bajo la dirección de Óscar Junior Custodio, La Bella Luz regresa a los escenarios limeños con un repertorio de éxitos, en medio de las investigaciones tras la denuncia de Naldy Saldaña. El encuentro se dará en formato de versus frente a Los Caribeños de Guadalupe, evento en el que también se enfrentarán Evelyn Palomino contra Marisol y Josimar contra César Vega. El concierto iniciará a las 7.00 p. m. y tendrá lugar el viernes 28 de agosto en la discoteca Cocos, en Lima. Entradas a la venta en Vaope.com.

La Única Tropical: concierto ‘El Tonazo Tropical’ por su aniversario 28

La agrupación La Única Tropical celebra 28 años de trayectoria con su tour ‘El Tonazo Tropical’, que incluye fechas en Lima, Cusco e Ica. En la capital peruana, el evento se realizará el sábado 29 de agosto en Plaza Norte y contará con la presencia de grandes invitados como Son del Duke, Armonía 10 de Piura, Dubán Bayona (ex Binomio) y Mar Azul. Los tickets están disponibles en la web de Vaope.com, con precios desde los S/54.

Paulo Londra en Lima 2026

El aclamado artista argentino Paulo Londra llega por primera vez al Estadio Nacional el sábado 29 de agosto para interpretar sus grandes éxitos como ‘Adán y Eva’, ‘Tal Vez’ y ‘Plan A’. El concierto forma parte de su tour internacional ‘Next Rounds’ y contará con la presentación del peruano Gonzalo Genek en calidad de artista invitado desde las 8.00 p. m. Actualmente, quedan pocas entradas disponibles en la web de Teleticke para las zonas Campo A y Campo B.

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