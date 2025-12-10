La banda australiana llegará el 27 de septiembre a Costa 21 como parte de su 'Everyone’s a Star World Tour'. Foto: composición Jazmin Ceras-La República | Foto: composición Jazmin Ceras-La República

La banda australiana llegará el 27 de septiembre a Costa 21 como parte de su 'Everyone’s a Star World Tour'. Foto: composición Jazmin Ceras-La República | Foto: composición Jazmin Ceras-La República

5 Seconds of Summer, una de las bandas pop-rock más influyentes de la última década, confirmó su llegada a Lima, como parte de su gira mundial ‘Everyone’s a Star World Tour’. El anuncio llega después del lanzamiento de su nuevo álbum ‘Everyone’s a Star!’, un disco que ha recibido elogios de la crítica y que debutó en el puesto #1 del Reino Unido, además de ingresar al Top 10 del Billboard 200.

Tras más de dos años sin presentaciones en nuestro continente, la banda australiana 5 Seconds of Summer ofrecerá un show imperdible el 27 de septiembre en Costa 21. La venta de entradas se realizará a través de Teleticket. La preventa BBVA, con un 15% de descuento, estará disponible este jueves 11 de diciembre desde las 10:00 a.m. en la plataforma. Posteriormente, la venta general se habilitará el viernes 12 de diciembre, también desde las 10:00 a.m.

5 Seconds of Summer interpretará sus grandes éxitos en Lima



5 Seconds of Summer regresa a los escenarios de Latinoamérica con una nueva etapa artística, presentando sonidos renovados y la energía inconfundible que los ha acompañado desde sus inicios. Esta fase representa un crecimiento maduro para la banda, en la que cada integrante ha contribuido con su esencia creativa. “Cada canción se siente viva de una manera que nos recuerda por qué empezamos a hacer música en primer lugar”, señalaron los miembros del grupo sobre su más reciente trabajo.

Su nuevo álbum, ‘Everyone’s a Star!’, fue grabado entre Los Ángeles y Nashville, y se adentra en la tensión entre la fama y la autenticidad creativa. El disco mezcla géneros como pop, rock y punk, y contiene temas que ya se han vuelto virales como ‘Not OK’, ‘Boyband’ y ‘Telephone Busy’. La edición estándar incluye 12 pistas, mientras que la versión deluxe, titulada Fully Evolved, suma cuatro canciones adicionales.

Con una trayectoria respaldada por éxitos globales como ‘Youngblood’, ‘She Looks So Perfect’ y ‘Amnesia’, la banda australiana ha construido una sólida comunidad de fans en todo el mundo. Su nueva gira mundial incluirá paradas en Europa, Norteamérica, Australia y diversos países de Latinoamérica. Como parte de esta esperada gira, 5 Seconds of Summer ha confirmado su concierto en Lima para el mes de septiembre.

