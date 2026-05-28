Los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en Lima, programados para el 11 y 12 de septiembre, están a punto de agotarse, confirmando la gran expectativa de los fanáticos. | Foto: difusión

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A pocos meses de los dos conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en Lima, la empresa productora encargada de traer a los grandes de la bachata al Perú confirmó que las entradas para los espectáculos están a punto de agotarse. Asimismo, descartó la posibilidad de que los astros de la música abran una tercera fecha en el Estadio Nacional.

Tropimusic, la empresa encargada de realizar los dos conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en Lima, confirmó que las fechas del 11 y 12 de septiembre serán las únicas presentaciones de las estrellas internacionales debido a la complejidad del montaje y a la ajustada agenda internacional de la gira. Cabe recordar que quedan pocas entradas en Teleticket para la segunda fecha.

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Romeo Santos y Prince Royce ofrecerán su primer show en Lima juntos

Romeo Santos, quien hizo historia al llenar cuatro veces consecutivas el Estadio Nacional durante su exitosa gira 'Fórmula Vol. 3', vuelve al Perú en uno de los momentos más importantes de su carrera artística. Tras romper récords de asistencia en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica con su nueva gira 'Mejor tarde que nunca tour 2026', el denominado 'Rey de la Bachata' llegará a Lima para ofrecer dos conciertos históricos el próximo 11 y 12 de septiembre en el Estadio Nacional del Perú.

El artista estadounidense de origen dominicano regresa a Lima con un espectáculo completamente renovado junto a Prince Royce, en una gira internacional que nació tras el lanzamiento de su álbum colaborativo 'Better Late Than Never', producción que ha generado gran impacto entre los fanáticos de la bachata a nivel mundial.

En los países donde Romeo Santos y Prince Royce ya se han presentado, el dúo ha logrado contundentes cifras de asistencia con recintos totalmente llenos, lo que confirma la enorme acogida internacional de estas dos estrellas de la música latina. No faltaron temas como 'Propuesta indecente', 'Eres mía', 'Imitadora', 'Darte un beso', 'El amor que perdimos' y 'Dardos', entre otros.