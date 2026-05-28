HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%
Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     
Entretenimiento

¡Arrasan en Lima! Romeo Santos y Prince Royce logran dos fechas sold out en el Estadio Nacional: productora descarta tercera fecha

Tropimusic, la empresa productora, afirmó que no habrá tercera fecha de Romeo Santos y Prince Royce en el Estadio Nacional debido a la complejidad del montaje y la agenda internacional de los artistas.


Los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en Lima, programados para el 11 y 12 de septiembre, están a punto de agotarse, confirmando la gran expectativa de los fanáticos.
Los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en Lima, programados para el 11 y 12 de septiembre, están a punto de agotarse, confirmando la gran expectativa de los fanáticos. | Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

A pocos meses de los dos conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en Lima, la empresa productora encargada de traer a los grandes de la bachata al Perú confirmó que las entradas para los espectáculos están a punto de agotarse. Asimismo, descartó la posibilidad de que los astros de la música abran una tercera fecha en el Estadio Nacional.

Tropimusic, la empresa encargada de realizar los dos conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en Lima, confirmó que las fechas del 11 y 12 de septiembre serán las únicas presentaciones de las estrellas internacionales debido a la complejidad del montaje y a la ajustada agenda internacional de la gira. Cabe recordar que quedan pocas entradas en Teleticket para la segunda fecha.

TE RECOMENDAMOS

EL PÉNDULO Y LOS MENSAJES DE TU INTUICIÓN ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y CRISTAL TAROT

PUEDES VER: ¿Deja el reguetón? Ozuna debuta en el reparto cubano junto a Dany Ome y Kevincito El 13 y fans lo elogian: “La melodía es única”

lr.pe

Romeo Santos y Prince Royce ofrecerán su primer show en Lima juntos

Romeo Santos, quien hizo historia al llenar cuatro veces consecutivas el Estadio Nacional durante su exitosa gira 'Fórmula Vol. 3', vuelve al Perú en uno de los momentos más importantes de su carrera artística. Tras romper récords de asistencia en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica con su nueva gira 'Mejor tarde que nunca tour 2026', el denominado 'Rey de la Bachata' llegará a Lima para ofrecer dos conciertos históricos el próximo 11 y 12 de septiembre en el Estadio Nacional del Perú.

El artista estadounidense de origen dominicano regresa a Lima con un espectáculo completamente renovado junto a Prince Royce, en una gira internacional que nació tras el lanzamiento de su álbum colaborativo 'Better Late Than Never', producción que ha generado gran impacto entre los fanáticos de la bachata a nivel mundial.

En los países donde Romeo Santos y Prince Royce ya se han presentado, el dúo ha logrado contundentes cifras de asistencia con recintos totalmente llenos, lo que confirma la enorme acogida internacional de estas dos estrellas de la música latina. No faltaron temas como 'Propuesta indecente', 'Eres mía', 'Imitadora', 'Darte un beso', 'El amor que perdimos' y 'Dardos', entre otros.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¡Locura total! Romeo Santos y Prince Royce tendrán segunda fecha de su concierto en el Estadio Nacional de Lima

¡Locura total! Romeo Santos y Prince Royce tendrán segunda fecha de su concierto en el Estadio Nacional de Lima

LEER MÁS
Romeo Santos y Prince Royce en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para los reyes de la bachata

Romeo Santos y Prince Royce en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para los reyes de la bachata

LEER MÁS
Romeo Santos: ¿Quién es su misteriosa esposa Francelys Infante y qué enfermedad casi le cuesta la vida?

Romeo Santos: ¿Quién es su misteriosa esposa Francelys Infante y qué enfermedad casi le cuesta la vida?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ricky Martin confirma concierto en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas

Ricky Martin confirma concierto en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas

LEER MÁS
Cómo votar por Suheyn Cipriani en Miss Grand International All Stars 2026

Cómo votar por Suheyn Cipriani en Miss Grand International All Stars 2026

LEER MÁS
¿Qué pasó con Yaqoob Mubarak? El millonario árabe que ayudó en Perú y fue vinculado con Gabriela Serpa

¿Qué pasó con Yaqoob Mubarak? El millonario árabe que ayudó en Perú y fue vinculado con Gabriela Serpa

LEER MÁS
Vocalistas de Son del Duke se rehúsan a cantar en vivo y María Pía les da sabio consejo: “Estas son oportunidades”

Vocalistas de Son del Duke se rehúsan a cantar en vivo y María Pía les da sabio consejo: “Estas son oportunidades”

LEER MÁS
¿Quiénes son las modelos que podrían arrebatarle la corona a Suheyn Cipriani en el MGI All Stars 2026?

¿Quiénes son las modelos que podrían arrebatarle la corona a Suheyn Cipriani en el MGI All Stars 2026?

LEER MÁS
Camila Bordonaba se quiebra en el histórico regreso de Erreway a los escenarios después de 20 años: “Ustedes hicieron que vuelva”

Camila Bordonaba se quiebra en el histórico regreso de Erreway a los escenarios después de 20 años: “Ustedes hicieron que vuelva”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025