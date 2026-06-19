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Los amantes de la salsa ya tienen una cita imperdible. El Gran Combo de Puerto Rico confirmó su esperado regreso al Perú como parte de su gira internacional 2026 y ofrecerá un concierto exclusivo el próximo 18 de septiembre en el Gran Teatro Nacional. La legendaria agrupación, conocida como 'La universidad de la salsa', volverá a reencontrarse con el público peruano luego del rotundo éxito de sus anteriores presentaciones, que lograron agotar todas las localidades en apenas cuatro horas.

La orquesta puertorriqueña promete una velada cargada de nostalgia y grandes éxitos, además de rendir homenaje a su fundador, Rafael Ithier. Canciones como 'Me liberé', 'Trampolín', 'Brujería', 'Un verano en Nueva York', 'Timbalero', 'Azuquita Pa'l Café' y 'La fiesta de Pilito' formarán parte del repertorio preparado para esta presentación especial.

¿Cuándo y dónde es la preventa de entradas para el concierto de El Gran Combo de Puerto Rico?

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket. La preventa se desarrollará desde el martes 23 hasta el viernes 26 de junio de 2026 y ofrecerá un 20% de descuento para quienes adquieran sus boletos con cualquier medio de pago.

Una vez agotado el stock de preventa o a partir del 27 de junio, comenzará la venta a precio regular hasta el mismo día del evento o hasta agotar boletos.

Precios de entradas para el concierto de El Gran Combo de Puerto Rico