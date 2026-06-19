HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Brasil vs Haití EN VIVO por el Mundial 2026: sigue el minuto a minuto
Brasil vs Haití EN VIVO por el Mundial 2026: sigue el minuto a minuto     Brasil vs Haití EN VIVO por el Mundial 2026: sigue el minuto a minuto     Brasil vs Haití EN VIVO por el Mundial 2026: sigue el minuto a minuto     
Espectáculos

El Gran Combo de Puerto Rico en Perú 2026: precios, cuándo y dónde comprar entradas para el concierto en el Gran Teatro Nacional

El Gran Combo de Puerto Rico volverá a Lima con un concierto exclusivo en el Gran Teatro Nacional este 18 de septiembre de 2026. Conoce cuándo inicia la preventa de entradas en Teleticket y todo sobre su show.

Concierto de El Gran Combo de Puerto Rico en Lima. Foto: Teleticket
Concierto de El Gran Combo de Puerto Rico en Lima. Foto: Teleticket
Escuchar
Resumen
Compartir

Los amantes de la salsa ya tienen una cita imperdible. El Gran Combo de Puerto Rico confirmó su esperado regreso al Perú como parte de su gira internacional 2026 y ofrecerá un concierto exclusivo el próximo 18 de septiembre en el Gran Teatro Nacional. La legendaria agrupación, conocida como 'La universidad de la salsa', volverá a reencontrarse con el público peruano luego del rotundo éxito de sus anteriores presentaciones, que lograron agotar todas las localidades en apenas cuatro horas.

La orquesta puertorriqueña promete una velada cargada de nostalgia y grandes éxitos, además de rendir homenaje a su fundador, Rafael Ithier. Canciones como 'Me liberé', 'Trampolín', 'Brujería', 'Un verano en Nueva York', 'Timbalero', 'Azuquita Pa'l Café' y 'La fiesta de Pilito' formarán parte del repertorio preparado para esta presentación especial.

PUEDES VER: Andrés Calamaro en Lima 2026: fecha, lugar y precios de entradas para el concierto de la leyenda del rock en español

lr.pe

¿Cuándo y dónde es la preventa de entradas para el concierto de El Gran Combo de Puerto Rico?

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket. La preventa se desarrollará desde el martes 23 hasta el viernes 26 de junio de 2026 y ofrecerá un 20% de descuento para quienes adquieran sus boletos con cualquier medio de pago.

Una vez agotado el stock de preventa o a partir del 27 de junio, comenzará la venta a precio regular hasta el mismo día del evento o hasta agotar boletos.

PUEDES VER: Magneto confirma separación indefinida y celebrará su último concierto en Lima: lo que debes saber del evento

lr.pe

Precios de entradas para el concierto de El Gran Combo de Puerto Rico

Sector20% de descuentoPrecio regular
Platea PreferencialS/485.00S/588.00
Platea BajaS/469.40S/569.00
Platea Baja (Silla de ruedas)S/ 469.40S/ 569.00
Platea AltaS/427.20S/518.00
Platea Alta (Silla de ruedas)S/427.20S/518.00
Platea LateralS/410.80S/498.00
Palco PlateaS/410.80S/498.00
Piso 2S/328.20S/398.00
Piso 2 (Usuario silla de ruedas)S/328.20S/398.00
Piso 2 LateralS/311.80S/378.00
Piso 2 Lateral (Usuario silla de ruedas)S/287.00S/348.00
Piso 2 Palco S/ 287.00 S/ 348.00S/287.00S/348.00
Piso 3S/245.80S/298.00
Piso 3 LateralS/231.80S/281.00
Piso 3 Palco 1 y 2S/214.40S/260.00
Piso 4S/164.20S/199.00
Piso 4 LateralS/164.20S/199.00
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Conciertos Día del Padre 2026 en Perú: lugares, precios y dónde comprar entradas de eventos para celebrar a papá este 20 y 21 de junio

Conciertos Día del Padre 2026 en Perú: lugares, precios y dónde comprar entradas de eventos para celebrar a papá este 20 y 21 de junio

LEER MÁS
Andrés Calamaro en Lima 2026: fecha, lugar y precios de entradas para el concierto de la leyenda del rock en español

Andrés Calamaro en Lima 2026: fecha, lugar y precios de entradas para el concierto de la leyenda del rock en español

LEER MÁS
Amanda Miguel en Lima 2026: lugar, fecha y precios de entradas para el concierto de la cantante de ‘Él me mintió’

Amanda Miguel en Lima 2026: lugar, fecha y precios de entradas para el concierto de la cantante de ‘Él me mintió’

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalie Vértiz fue agredida en plena vía pública tras fuerte discusión de Yaco Eskenazi y un taxista: “La vas a cag..”

Natalie Vértiz fue agredida en plena vía pública tras fuerte discusión de Yaco Eskenazi y un taxista: “La vas a cag..”

LEER MÁS
Pamela Franco se pronuncia ante una posible demanda de Christian Domínguez tras revelar lo que vivió a su lado: “Así es la vida”

Pamela Franco se pronuncia ante una posible demanda de Christian Domínguez tras revelar lo que vivió a su lado: “Así es la vida”

LEER MÁS
Samahara Lobatón revela qué hizo con Renato Rossini Jr. la noche que pasaron juntos en su departamento: “Puedo hacer lo que quiera”

Samahara Lobatón revela qué hizo con Renato Rossini Jr. la noche que pasaron juntos en su departamento: “Puedo hacer lo que quiera”

LEER MÁS
‘Majo con sabor’ expone el 'infierno' que vivió con Gabriel Calvo y lo desenmascara públicamente: “La pasé horrible, lloré”

‘Majo con sabor’ expone el 'infierno' que vivió con Gabriel Calvo y lo desenmascara públicamente: “La pasé horrible, lloré”

LEER MÁS
Anne Hathaway revela que está embarazada de su tercer hijo a los 43 años y luce su pancita

Anne Hathaway revela que está embarazada de su tercer hijo a los 43 años y luce su pancita

LEER MÁS
Recordado actor de América Televisión advierte sobre el poder acumulado por Keiko Fujimori: "Controlas el Congreso, JNE, Tribunal Constitucional..."

Recordado actor de América Televisión advierte sobre el poder acumulado por Keiko Fujimori: "Controlas el Congreso, JNE, Tribunal Constitucional..."

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025