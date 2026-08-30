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ONPE modifica reglamento de destrucción de cédulas y recuento de votos para las ERM 2026

El ente electoral resolvió que para la destrucción de las cédulas de sufragio se convocará al Ministerio Público, el JNE y los personeros de cada partido.

La elección se realizarán el domingo 4 de octubre a nivel nacional. Foto: AFP
La elección se realizarán el domingo 4 de octubre a nivel nacional. Foto: AFP | Fidel Carrillo - AFP
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) modificó el reglamento para el recuento de votos, conservación y destrucción de cédulas de sufragio de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el próximo domingo 4 de octubre.

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A través de la Resolución Jefatural 000139-2026-JN/ONPE, publicada en la edición extraordinaria del boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano el pasado 28 de agosto, la entidad electoral cambió los artículos 10 y 11 del reglamento.

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Estos nuevos lineamientos establecen que la convocatoria de la destrucción de las cédulas de sufragio se realizará luego de la proclamación de resultados del proceso electoral. Asimismo, la ONPE notificará al Ministerio Público, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a los personeros de los partidos políticos sobre el lugar, fecha y hora donde se realizará esta actividad.

"La inasistencia de uno o más personeros no impide ni posterga la destrucción de las cédulas", añade la resolución.

Asimismo, la entidad electoral establecerá la forma de destrucción del material y que, posteriormente, será notificada a las otras instituciones.

El oficio también ordena poner en conocimiento estos nuevos lineamientos al JNE y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Resolución publicada en El Peruano

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