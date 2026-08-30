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Solo un país de América Latina figura entre las 10 mayores economías del mundo en 2026: su PIB supera los de México y España

Con un PIB nominal proyectado de 2,64 billones de dólares, la nación sudamericana cierra el top 10. Su expansión real se estima en un 1,9% para este año.

Se proyecta que Brasil tendrá un crecimiento económico real de 1,9% en 2026. Mientras tanto, la economía mundial enfrenta desafíos por tensiones geopolíticas y deudas elevadas.
Se proyecta que Brasil tendrá un crecimiento económico real de 1,9% en 2026. Mientras tanto, la economía mundial enfrenta desafíos por tensiones geopolíticas y deudas elevadas. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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El mapa del PIB nominal global registra cambios clave en 2026. Aunque Estados Unidos y China mantienen la cima con comodidad, un país de América Latina irrumpe en el grupo de los diez primeros puestos mundiales. Este indicador evalúa el valor total de bienes a precios actuales, transformando cada cifra a dólares conforme a las cotizaciones de mercado.

Las proyecciones de abril del informe Perspectivas de la Economía Mundial, publicado por el Fondo Monetario Internacional, colocan a un gigante sudamericano por delante de potencias como Canadá, México y España. El organismo aclara que sus evaluaciones son estimaciones abiertas a ajustes futuros, con revisiones generales dos veces al año y boletines intermedios adicionales.

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¿Qué país latinoamericano integra las 10 mayores economías globales en 2026?

Brasil se consolida como el único representante de América Latina dentro del top 10 mundial. Según estimaciones del DataMapper del FMI, su producto interno bruto nominal rozará los 2,64 billones de dólares este año. Con ese indicador, la nación sudamericana se ubica en el décimo lugar, rozando a potencias como Rusia (2,66 billones) e Italia (2,74 billones).

El gigante regional logra superar a competidores como México y España en el ranking elaborado por el organismo internacional. De acuerdo con el reporte difundido por El Nacional, el escalafón sitúa a Canadá en la casilla 11 con 2,51 billones de dólares, seguida por Australia (2,124 billones), la economía mexicana en el puesto 13 (2,121 billones) y el territorio español en el 14 (2,091 billones).

No obstante, esta posición privilegiada no refleja un impulso porcentual acelerado. El FMI pronostica una expansión real de 1,9% para el mercado brasileño en 2026, una cifra cercana al 1,6% proyectado para el país azteca. Su permanencia en la cúspide internacional obedece al tamaño acumulado de su aparato productivo y al valor de esa producción expresado en dólares, más que a una aceleración coyuntural.

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¿Qué países lideran la economía mundial en 2026, según el FMI?

Estados Unidos conserva la cima global con un PIB nominal cercano a los 32,38 billones de dólares, cifra que supera ampliamente a los 20,85 billones de China. El ranking principal se completa con Alemania, Japón, Reino Unido e India. De acuerdo con la actualización de julio de la institución, la nación norteamericana registrará una expansión real de 2,3% este año.

PuestoPaísPIB nominal
1Estados Unidos32,38
2China20,85
3Alemania5,45
4Japón4,38
5Reino Unido4,26
6India4,15
7Francia3,60
8Italia2,74
9Rusia2,66
10Brasil2,64
11Canadá2,51
12Australia2,12
13México2,12
14España2,09
15Corea del Sur1,93
16Turquía1,64
17Indonesia1,54
18Países Bajos1,45
19Arabia Saudita1,39
20Suiza1,15

El gigante asiático permanece en la segunda posición con un avance proyectado de 4,6%, una velocidad superior al promedio de los países desarrollados. Sin embargo, el organismo financiero enfatiza una recomendación clave para la potencia de Asia: "El país necesita fortalecer el consumo interno y reducir su dependencia de la inversión para sostener el avance".

India destaca con el incremento productivo más alto del bloque principal al alcanzar un 6,4%. Aunque se ubica en el sexto escalón por volumen de producción, la entidad prevé que acortará distancias frente a sus competidores europeos y orientales. A nivel global, el mercado registrará un impulso de 3%, con alertas por tensiones geopolíticas, barreras comerciales y deudas elevadas.

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