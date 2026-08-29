Karol G y Bruno Mars lanzaron una colaboración en julio y ahora se lucen más cercanos que nunca. | Foto: Instagram/Karol G

Karol G y Bruno Mars lanzaron una colaboración en julio y ahora se lucen más cercanos que nunca. | Foto: Instagram/Karol G

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Karol G volvió a generar revuelo al compartir una serie de fotografías junto a Bruno Mars y etiquetar al cantante. En las imágenes, ambos artistas aparecen muy cercanos y disfrutan de varios momentos juntos, detalle que sus seguidores no tardaron en comentar en redes sociales.

La publicación llegó poco después de que el estadounidense despertara la emoción de sus fans con un mensaje sobre una latina que le robaba el corazón. Además, utilizó un fragmento interpretado por la 'Bichota' en la canción que lanzaron recientemente, lo que hizo que muchos relacionaran ambas publicaciones.

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Karol G y Bruno Mars sorprenden con cariñosas fotos

Las imágenes muestran a Karol G y Bruno Mars en situaciones que reflejan la confianza que existe entre ellos. En más de una fotografía aparecen abrazados, mientras que en otra protagonizan un brindis con los brazos entrelazados, una escena que rápidamente dio pie a todo tipo de comentarios.

Karol G publicó cariñosas fotos junto a Bruno Mars el 29 de agosto. Foto: Instagram/Karol G

También llamó la atención un pastel decorado con el nombre de la gira que actualmente realiza la cantante colombiana. Este detalle llevó a varios usuarios a especular que el encuentro ocurrió durante una de las fechas de su tour en Estados Unidos. Otra instantánea los muestra compartiendo un momento ameno en lo que parece ser una celebración privada. Lejos de los escenarios multitudinarios, ambos lucen relajados y cómodos en compañía del otro.

Karol G publicó cariñosas fotos junto a Bruno Mars el 29 de agosto. Foto: Instagram/Karol G

Karol G publicó cariñosas fotos junto a Bruno Mars el 29 de agosto. Foto: Instagram/Karol G

Horas antes, Bruno Mars había encendido las redes al publicar el mensaje: "Cuando lo único que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina". El texto estuvo acompañado por un video en que él se ve reflexivo mientras suena un fragmento interpretado por Karol G en su reciente colaboración: "No creo haberme sentido así alguna vez".

Aunque ambos estrenaron la canción 'Still' en julio como parte del sexto álbum de estudio de la colombiana, 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto', las recientes publicaciones dispararon especulaciones sobre una posible relación sentimental. Sin embargo, otros seguidores creen que podría tratarse de una estrategia para promocionar algún nuevo proyecto en conjunto.