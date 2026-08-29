➤ HORÓSCOPO de hoy por Jhan Sandoval: descubre qué te deparan los astros este sábado 29 de agosto

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¿Quieres saber qué te dicen los astros para este domingo 30 de agosto? Revisa el horóscopo de este domingo elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los doce signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.

Horóscopo de hoy, domingo 30 de agosto: predicciones para tu signo