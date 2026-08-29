➤ HORÓSCOPO de mañana por Jhan Sandoval: descubre qué te deparan los astros este domingo 30 de agosto
Desde Aries hasta Piscis, las recomendaciones abarcan amor, trabajo y salud. Asegúrate de seguir las pautas para afrontar el día de forma positiva según tu signo.
- ➤ HORÓSCOPO de hoy por Jhan Sandoval: descubre qué te deparan los astros este sábado 29 de agosto
- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te dicen los astros para este domingo 30 de agosto? Revisa el horóscopo de este domingo elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los doce signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, domingo 30 de agosto: predicciones para tu signo
- Aries: Tus pensamientos están siendo negativos respecto a una persona que consideras te debe algo, sea dinero o algún tipo de favor. Evita actuar dirigido por la ira o la venganza, te arrepentirías.
- Tauro: Estar a solas te permitirá reflexionar sobre los motivos por los cuales has peleado tanto con esa persona que quieres. Darte cuenta que no todo era su culpa te permitirá enmendar y disculparte.
- Géminis: Un tema de dinero podría motivar algún tipo de tensión con un familiar. Trata de entender su posición o de lo contrario el conflicto podría prolongarse y no habría ninguna solución.
- Cáncer: Esa persona ha insistido tanto que te darás un tiempo para concretar el encuentro y no te arrepentirás. Su carisma y la química que existe entre los dos será más fuerte de lo que imaginaste.
- Leo: Aunque has encontrado la paz aún tienes dudas y cuestionamientos respecto del comportamiento de esa persona. Hoy surgirá un encuentro y tendrás la oportunidad de aclarar y resolver.
- Virgo: Te angustia pensar que esa persona no está hablándote con la verdad. Algo te dice que lo que menciona no es cierto y esto despierta miedos que no te hacen bien. Recupera la calma y reflexiona.
- Libra: Esa persona que ha hecho lo posible por hacerte sentir mal volverá buscando una nueva oportunidad. Tienes que ser consciente de la toxicidad de ese vínculo y trata de alejarte. Será lo mejor.
- Escorpio: Es posible que abandones algunas actividades que necesitas culminar para estar con amigos o familiares. Cuidado con las consecuencias y esfuérzate por terminar todo lo que tienes pendiente.
- Sagitario: Sabes como enfadar a esa persona y llevarla al límite. No la saques de sus casillas y mantén la paz que ambos han conseguido. Habría consecuencias inmediatas si se genere un conflicto.
- Capricornio: Te enteras de los chismes y comentarios malintencionados que se hacen acerca de un familiar. No permitirás que se siga cometiendo esta injusticia e intercederás de manera oportuna.
- Acuario: Estás a la espera de un dinero que demora en llegar, esto te hace pensar que muchos de los planes que tienes no se concretarán. No pierdas la calma, todo se irá resolviendo, paciencia.
- Piscis: Una persona que se encuentra en el extranjero se comunicará contigo anunciándote algo que te sorprenderá. Llega una noticia que cambiará por completo los planes que tenías en mente.