Betssy Chávez: PJ ordena el levantamiento secreto de las comunicaciones por presunto tráfico de influencias

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El Poder Judicial ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la sentenciada y asilada Betssy Chávez, en el marco de las investigaciones por la contratación de familiares de su expareja y por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.

De acuerdo con la resolución, el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó que se entregue la información correspondiente a cuatro líneas telefónicas de Chávez, comprendida entre el 1 de octubre de 2021 y el 18 de noviembre de 2022.

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La medida dispone que las operadoras Movistar, Claro, Bitel y Entel informen, en un plazo de 48 horas, a la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos sobre diversos datos vinculados a dichas líneas. Entre la información solicitada se encuentra la titularidad, fecha de activación, estado de las líneas, motivos de baja, identificación de los IMEI y tarjetas SIM, así como el detalle del tráfico de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto, horarios y duración de las comunicaciones, entre otros registros.

La data, señala el documento, deberá ser entregada en formato físico y digital con la reserva del caso en un breve plazo.

Es importante resaltar que la exministra de Pedro Castillo es investigada por las contrataciones del entorno de su entonces pareja Abel Sotelo en distintas instituciones del Estado, incluyendo el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

Decisión judicial del juez Checkley

El caso

Uno de los principales hechos que forman parte de la investigación es la contratación de Marco Sotelo Villa, hermano de Abel Sotelo, como asistente de nivel 2 en el despacho congresal de Chávez. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, la entonces parlamentaria habría tenido interés en su incorporación. La Fiscalía señala que, al entregar su documentación al Congreso en octubre de 2021, Marco Sotelo no consignó el parentesco que mantenía con Abel Sotelo, presuntamente con el objetivo de evitar que su contratación fuera vinculada con la legisladora. Permaneció en el puesto hasta marzo de 2022, periodo durante el cual percibió un total de S/42.464,48.

Asimismo, el Ministerio Público indaga la contratación de Flor Sotelo Villa, hermana de Abel Sotelo, quien en septiembre de 2022 fue incorporada como auxiliar de nivel 2 en el despacho congresal de Chávez. Su vínculo laboral se extendió hasta noviembre de 2023, cuando dejó el cargo tras la difusión de un reportaje periodístico que reveló la contratación de familiares de la expareja de la entonces ministra.

De igual manera, la Fiscalía sostiene que Chávez habría mostrado interés en la designación de Antonio Sotelo Calderón, padre de Abel Sotelo, en distintos puestos dentro del Estado. Entre estos se encuentran su nombramiento como intendente regional de la Sunafil en Puno, en diciembre de 2021; como representante del Ministerio de Trabajo ante el Senati, en enero de 2022; y como jefe de la Oficina Zonal de Tacna de Cofopri, en marzo de 2022.