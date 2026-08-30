HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Partidos de hoy, domingo 30 de agosto: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de todos los partidos de la Liga 1, LaLiga de España y el clásico de la Liga Femenina.

Programación de los partidos de hoy, domingo 30 de agosto. Foto: composición LR/Real Madrid/Sporting Cristal
Programación de los partidos de hoy, domingo 30 de agosto. Foto: composición LR/Real Madrid/Sporting Cristal
Escuchar
Resumen
Compartir

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 30 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Liga 1, Premier League, LaLiga). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN, L1 Max o en servicios de streaming como DGo, Disney+ o L1 Play, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Sport Boys y Sporting Cristal protagonizarán el duelo más atractivo de la fecha 7 del Torneo Clausura. Por otra parte, Alianza Lima visita a Universitario en una nueva edición del clásico femenino.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura

lr.pe

Partidos de la Liga 1 HOY

  • CD Moquegua vs Alianza Atlético
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • ADT vs Sport Huancayo
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Sport Boys vs Sporting Cristal
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cienciano vs Cusco FC
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Real Madrid vs Málaga
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Deportivo La Coruña vs Valencia
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de HOY en la Premier League

  • Chelsea vs Brighton & Hove Albion
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Disney+
  • Manchester United vs Ipswich Town
  • Hora: 10.30 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney+

PUEDES VER: ¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario el decisivo clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1?

lr.pe

Partidos de la Liga Femenina HOY

  • Universitario vs Alianza Lima
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: América TV

Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina

  • Banfield vs River Plate
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: ESPN, TNT Sports

Partidos de HOY en el Brasileirao

  • Corinthians vs Santos
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Fanatiz, Premiere
  • Flamengo vs Botafogo
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Fanatiz, Premiere
  • Grêmio vs Chapecoense
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz, Premiere
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Partidos de hoy, domingo 9 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, domingo 9 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Partidos de hoy, sábado 8 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, sábado 8 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Partidos de hoy, jueves 6 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, jueves 6 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Deportivo Garcilaso conquistó Matute! Cusqueños derrotaron 1-0 a Alianza Lima y son líderes del Torneo Clausura 2026

¡Deportivo Garcilaso conquistó Matute! Cusqueños derrotaron 1-0 a Alianza Lima y son líderes del Torneo Clausura 2026

LEER MÁS
¡Histórico título de Ignacio Buse! El peruano venció 2-0 a Arthur Fery y ganó el ATP 250 Winston-Salem

¡Histórico título de Ignacio Buse! El peruano venció 2-0 a Arthur Fery y ganó el ATP 250 Winston-Salem

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Real Madrid vs Málaga EN VIVO HOY: horario y qué canal transmite el partido por LaLiga de España

Real Madrid vs Málaga EN VIVO HOY: horario y qué canal transmite el partido por LaLiga de España

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025