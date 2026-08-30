Partidos de hoy, domingo 30 de agosto: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 30 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Liga 1, Premier League, LaLiga). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN, L1 Max o en servicios de streaming como DGo, Disney+ o L1 Play, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Sport Boys y Sporting Cristal protagonizarán el duelo más atractivo de la fecha 7 del Torneo Clausura. Por otra parte, Alianza Lima visita a Universitario en una nueva edición del clásico femenino.

Partidos de la Liga 1 HOY

CD Moquegua vs Alianza Atlético

Hora: 11.00 a. m.

Canal: L1 Max

ADT vs Sport Huancayo

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 Max

Sport Boys vs Sporting Cristal

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Cienciano vs Cusco FC

Hora: 7.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de LaLiga de España HOY

Real Madrid vs Málaga

Hora: 10.00 a. m.

Canal: DSports

Deportivo La Coruña vs Valencia

Hora: 12.30 p. m.

Canal: DSports

Partidos de HOY en la Premier League

Chelsea vs Brighton & Hove Albion

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Disney+

Manchester United vs Ipswich Town

Hora: 10.30 a. m.

Canal: ESPN, Disney+

Partidos de la Liga Femenina HOY

Universitario vs Alianza Lima

Hora: 3.15 p. m.

Canal: América TV

Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina

Banfield vs River Plate

Hora: 1.00 p. m.

Canal: ESPN, TNT Sports

Partidos de HOY en el Brasileirao