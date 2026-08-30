Partidos de hoy, domingo 30 de agosto: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de todos los partidos de la Liga 1, LaLiga de España y el clásico de la Liga Femenina.
- Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
- Ignacio Buse vs Arthur Fery EN VIVO: Hora y dónde ver la final del Winston-Salem Open ATP 250
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 30 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Liga 1, Premier League, LaLiga). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN, L1 Max o en servicios de streaming como DGo, Disney+ o L1 Play, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Sport Boys y Sporting Cristal protagonizarán el duelo más atractivo de la fecha 7 del Torneo Clausura. Por otra parte, Alianza Lima visita a Universitario en una nueva edición del clásico femenino.
PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura
Partidos de la Liga 1 HOY
- CD Moquegua vs Alianza Atlético
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- ADT vs Sport Huancayo
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Sport Boys vs Sporting Cristal
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cienciano vs Cusco FC
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de LaLiga de España HOY
- Real Madrid vs Málaga
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: DSports
- Deportivo La Coruña vs Valencia
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de HOY en la Premier League
- Chelsea vs Brighton & Hove Albion
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Disney+
- Manchester United vs Ipswich Town
- Hora: 10.30 a. m.
- Canal: ESPN, Disney+
PUEDES VER: ¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario el decisivo clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1?
Partidos de la Liga Femenina HOY
- Universitario vs Alianza Lima
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: América TV
Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina
- Banfield vs River Plate
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: ESPN, TNT Sports
Partidos de HOY en el Brasileirao
- Corinthians vs Santos
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Fanatiz, Premiere
- Flamengo vs Botafogo
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Fanatiz, Premiere
- Grêmio vs Chapecoense
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Fanatiz, Premiere