Ozuna, Farruko, Myke Towers y más estrellas del reguetón en Lima: fecha, venta de entradas y precios para su concierto en el Estadio Nacional

El 7 de noviembre, el Estadio Nacional será sede del 'Sound Music Fest', un evento que reunirá a Ozuna, Farruko, Myke Towers, Ñengo Flow y Kevin Roldán. Foto: Composición LR/Chatgpt

El 7 de noviembre, el Estadio Nacional será sede del 'Sound Music Fest', un evento que reunirá a Ozuna, Farruko, Myke Towers, Ñengo Flow y Kevin Roldán. Foto: Composición LR/Chatgpt

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El próximo 7 de noviembre, el Estadio Nacional se convertirá en el punto de encuentro para los amantes de la música urbana con el 'Sound Music Fest', un festival que reunirá en una misma fecha a grandes exponentes del género como Ozuna, Farruko, Myke Towers, Ñengo Flow y Kevin Roldán, además de destacados DJs de la escena nacional.

Más que un concierto, el Sound Music Fest promete convertirse en una experiencia completa para el público. El Estadio Nacional contará con un escenario de gran formato, una propuesta audiovisual de primer nivel, zonas gastronómicas y espacios diseñados para disfrutar del festival desde el ingreso hasta el cierre de la jornada.

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Este festival promete una experiencia única con un gran escenario, propuesta audiovisual, zonas gastronómicas y espacios diseñados para el disfrute del público desde el inicio hasta el cierre. Foto: difusión

Estrellas del reguetón vuelven al Perú con sus grandes éxitos

La gran figura de la noche será Ozuna, uno de los artistas más influyentes del movimiento urbano internacional y quien debutó en el género del reparto, quien volverá a Lima para ofrecer un show con sus principales éxitos. El cantante compartirá escenario con Farruko y Myke Towers, reconocidos por su impacto en la industria musical y por acumular millones de reproducciones y seguidores a nivel global.

El cartel también incluirá las presentaciones de Ñengo Flow y Kevin Roldán, sumando distintas etapas y estilos del reggaetón en una celebración que reunirá a varias generaciones de fanáticos.

Los asistentes podrán elegir entre distintas modalidades, como la VIP Experience, ubicada en el campo frente al escenario, así como las tribunas Occidente, Oriente y Apdayc (Norte). Además, estarán disponibles los exclusivos Palco Box Interbank y Palco Box Pilsen, ambientes privados con capacidad para 10 personas, ideales para quienes buscan disfrutar

La venta exclusiva para clientes Interbank se realizará los días viernes 28 y sábado 29 de agosto, con 20% de descuento en las zonas participantes. La venta general comenzará el martes 1 de setiembre a través de Joinnus.