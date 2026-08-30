Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: pronósticos, hora y canal de TV para ver el clásico de la Liga Femenina 2026

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Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY | El clásico de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 se juega en el Monumental de Ate. La transmisión del duelo estará a cargo de la señal de América TV a partir de las 3.15 p. m. (hora peruana). Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.

Las dirigidas por Carlos Véliz vuelven a medirse contra las victorianas luego de la recordada goleada 3-0 en las semifinales del Apertura. El equipo de José Letelier, que busca seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, buscará cobrarse su revancha.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por el Clausura femenino?

El clásico femenino Universitario vs Alianza Lima empezará desde las 3.15 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo.

México: 2.15 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 3.15 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 4.15 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 5.15 p. m.

¿En qué canal ver clásico Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?

El duelo entre la U y las victorianas será transmitido en señal abierta por América TV, Juntos TV y el canal de YouTube Bicolor+. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias, con los videos de los goles y las mejores jugadas, a través de la cobertura que tiene preparada La República.

¿Dónde se jugará el Universitario vs Alianza Lima femenino?

Universitario de Deportes confirmó que recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate por el Clausura de la Liga Femenina 2026.

Universitario vs Alianza Lima: pronóstico y apuestas

Las apuestas del Universitario vs Alianza Lima muestran una ventaja para las Leonas.

Betano : gana Universitario (1,80), empate (3,50), gana Alianza Lima (3,75)

: gana Universitario (1,80), empate (3,50), gana Alianza Lima (3,75) Bet365: gana Universitario (1,79), empate (3,60), gana Alianza Lima (3,77)

Universitario vs Alianza Lima: últimos partidos

Así quedaron los últimos cruces entre cremas y blanquiazules por la Liga Femenina.

Universitario 3-0 Alianza Lima | 4.07.26

Alianza Lima 1-0 Universitario | 27.06.26

Alianza Lima 1-3 Universitario | 17.05.26

Universitario 2-2 Alianza Lima | 13.12.25

Alianza Lima 3-1 Universitario | 7.12.25

Alianza Lima 1-1 Universitario | 15.11.25

Entradas para el Universitario vs Alianza Lima femenino

Las entradas para el partido de la U en el Clausura femenino se pueden comprar en la plataforma Ticketmaster.