HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: pronósticos, hora y canal de TV para ver el clásico de la Liga Femenina 2026

Las Leonas van por un triunfo que les permita acercarse a las victorianas en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Sigue la transmisión del U vs Alianza Lima femenino.

Universitario vs Alianza Lima se enfrentarán por cuarta ocasión en el año. Foto: composición LR/Alianza Lima/Universitario
Universitario vs Alianza Lima se enfrentarán por cuarta ocasión en el año. Foto: composición LR/Alianza Lima/Universitario
Escuchar
Resumen
Compartir

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY | El clásico de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 se juega en el Monumental de Ate. La transmisión del duelo estará a cargo de la señal de América TV a partir de las 3.15 p. m. (hora peruana). Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.

Las dirigidas por Carlos Véliz vuelven a medirse contra las victorianas luego de la recordada goleada 3-0 en las semifinales del Apertura. El equipo de José Letelier, que busca seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, buscará cobrarse su revancha.

PUEDES VER: Natalia Málaga sobre propuesta de Cecilia Tait para hacer crecer a voleibolistas peruanas como Messi: "Dejemos de hablar sin saber"

lr.pe

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por el Clausura femenino?

El clásico femenino Universitario vs Alianza Lima empezará desde las 3.15 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo.

  • México: 2.15 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 3.15 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 4.15 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 5.15 p. m.

¿En qué canal ver clásico Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?

El duelo entre la U y las victorianas será transmitido en señal abierta por América TV, Juntos TV y el canal de YouTube Bicolor+. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias, con los videos de los goles y las mejores jugadas, a través de la cobertura que tiene preparada La República.

¿Dónde se jugará el Universitario vs Alianza Lima femenino?

Universitario de Deportes confirmó que recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate por el Clausura de la Liga Femenina 2026.

Universitario vs Alianza Lima: pronóstico y apuestas

Las apuestas del Universitario vs Alianza Lima muestran una ventaja para las Leonas.

  • Betano: gana Universitario (1,80), empate (3,50), gana Alianza Lima (3,75)
  • Bet365: gana Universitario (1,79), empate (3,60), gana Alianza Lima (3,77)

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha y horario confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

Universitario vs Alianza Lima: últimos partidos

Así quedaron los últimos cruces entre cremas y blanquiazules por la Liga Femenina.

  • Universitario 3-0 Alianza Lima | 4.07.26
  • Alianza Lima 1-0 Universitario | 27.06.26
  • Alianza Lima 1-3 Universitario | 17.05.26
  • Universitario 2-2 Alianza Lima | 13.12.25
  • Alianza Lima 3-1 Universitario | 7.12.25
  • Alianza Lima 1-1 Universitario | 15.11.25

Entradas para el Universitario vs Alianza Lima femenino

Las entradas para el partido de la U en el Clausura femenino se pueden comprar en la plataforma Ticketmaster.

  • Oriente: S/12
  • Occidente central: S/30
  • Occidente lateral: S/20
  • Experiencia Leonas: S/150
  • Promo familiar crema: S/35 (4 entradas en oriente).
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
EN VIVO Universitario vs UTC HOY: a qué hora empieza el partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

EN VIVO Universitario vs UTC HOY: a qué hora empieza el partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Fixture de Universitario en el Torneo Clausura: qué partidos le resta en el tramo final de la Liga 1

Fixture de Universitario en el Torneo Clausura: qué partidos le resta en el tramo final de la Liga 1

LEER MÁS
Universitario - Alianza Lima: día, hora y dónde ver el clásico por la Liga Femenina 2026

Universitario - Alianza Lima: día, hora y dónde ver el clásico por la Liga Femenina 2026

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura

LEER MÁS
¡Histórico título de Ignacio Buse! El peruano venció 2-0 a Arthur Fery y ganó el ATP 250 Winston-Salem

¡Histórico título de Ignacio Buse! El peruano venció 2-0 a Arthur Fery y ganó el ATP 250 Winston-Salem

LEER MÁS
¡Deportivo Garcilaso conquistó Matute! Cusqueños derrotaron 1-0 a Alianza Lima y son líderes del Torneo Clausura 2026

¡Deportivo Garcilaso conquistó Matute! Cusqueños derrotaron 1-0 a Alianza Lima y son líderes del Torneo Clausura 2026

LEER MÁS
Natalia Málaga sobre propuesta de Cecilia Tait para hacer crecer a voleibolistas peruanas como Messi: "Dejemos de hablar sin saber"

Natalia Málaga sobre propuesta de Cecilia Tait para hacer crecer a voleibolistas peruanas como Messi: "Dejemos de hablar sin saber"

LEER MÁS
Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha y horario confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha y horario confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Yuriel Celi es detenido por presuntamente poseer drogas y un arma de fuego

Yuriel Celi es detenido por presuntamente poseer drogas y un arma de fuego

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025