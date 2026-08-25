Omar Courtz, el artista puertorriqueño también conocido como 'Ousi', se presentará en Lima el 28 de noviembre de 2026, dentro de su ‘Por Si Mañana No Estoy World Tour’. Foto: Composición LR/difusión.

Omar Courtz, el artista puertorriqueño también conocido como 'Ousi', se presentará en Lima el 28 de noviembre de 2026, dentro de su ‘Por Si Mañana No Estoy World Tour’. Foto: Composición LR/difusión.

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El artista puertorriqueño Omar Courtz, también reconocido como 'Ousi', llegará al Perú en una etapa decisiva de su trayectoria, marcada por el impacto internacional de su más reciente álbum, 'Por si mañana no estoy', que presentó en febrero y que está compuesto por 18 canciones que exploran nuevos matices sonoros con elementos de afrobeats, electrónica y R&B.

El proyecto de Omar Courtz cuenta además con participaciones de artistas como Myke Towers, Eladio Carrión, Ñengo Flow, Rubí y Bad Gyal.En poco tiempo, el disco logró posicionarse como un éxito internacional, superando los 1.000 millones de reproducciones y alcanzando los primeros lugares de Spotify a nivel mundial.

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Dentro de los principales éxitos de Ousi destacan canciones como 'Koko', 'Una noti', 'Wo oh oh', 'Forever tu gantel', '¿Qué vas a hacer hoy?', 'Luces de colores' y 'De lejitos remix', temas que acumulan millones de escuchas y han reforzado su imagen como una de las grandes promesas del movimiento urbano.

Omar Courtz llega a Lima este 2026

El esperado show de Omar Courtz en Lima se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre en Arena 1, San Miguel, un escenario cerrado que recibirá a miles de seguidores del reggaetón y de la nueva generación de la música urbana.

Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster con la Preventa BBVA iniciando el miércoles 26 de agosto y la venta general a partir del 28 de agosto. Los precios cuentan con 25% de descuento:

Campo A: S/294 (con descuento)

Campo B: S/174 (con descuento)

Las entradas para el espectáculo en Arena 1 estarán disponibles a partir del 26 de agosto, con descuentos de hasta el 25% en los precios. Foto: difusión.

Con una identidad musical que combina reggaetón, trap, R&B y sonidos actuales, el cantante y compositor se ha consolidado como una de las figuras con mayor crecimiento dentro de la escena urbana global. Su propuesta innovadora, junto con sus colaboraciones con reconocidos exponentes del género, lo han convertido en una de las voces más influyentes de la nueva generación.

El 'Por si mañana no estoy World Tour' recorrerá distintas ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica, y tendrá a Lima como una de sus paradas más esperadas. Durante su presentación en Arena 1, Omar Courtz ofrecerá un espectáculo con sus mayores éxitos y las canciones de su último álbum, una producción que se ha convertido en uno de los lanzamientos más destacados de la música urbana en el año.