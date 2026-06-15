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Andrés Calamaro en Lima 2026: fecha, lugar y precios de entradas para el concierto de la leyenda del rock en español

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Andrés Calamaro ha ganado seis Latin Grammy y es un referente de la música en español, conocido por himnos como 'Flaca' y 'Sin documentos'.


Andrés Calamaro regresará a Perú el 15 de septiembre de 2026 con un concierto en Costa 21, como parte de su gira internacional ‘Como cantor’.
Andrés Calamaro regresará a Perú el 15 de septiembre de 2026 con un concierto en Costa 21, como parte de su gira internacional ‘Como cantor’. | Fotos: difusión.
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Andrés Calamaro prometió a sus fans peruanos venir todos los años y lo está cumpliendo. Tras su show del 2025, el icónico cantautor argentino confirmó que ofrecerá un concierto este 2026, para alegría de sus miles de fanáticos peruanos. El espectáculo está programado para el próximo 15 de septiembre en Costa 21, como parte de su esperada gira internacional 'Como cantor', que representa una oportunidad especial para reencontrarse con una de las etapas más memorables de su carrera.

El cantante Andrés Calamaro llega a Lima para un único y mágico concierto, en el que repasará lo mejor de su música y sus nuevos éxitos, entre ellos 'Flaca', 'Paloma', 'Crímenes perfectos', 'Sin documentos', 'Te quiero igual', 'Estadio Azteca' y 'Loco', temas que continúan siendo himnos que reúnen a miles de personas en cada una de sus presentaciones.

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Entradas para el show de Andrés Calamaro

Andrés Calamaro, uno de los compositores, intérpretes y letristas más respetados de la música en español, regresa a nuestro país en septiembre del 2026. La preventa de entradas para su concierto en Costa 21 se realizará los días viernes 19 y sábado 20 de junio desde las 10.00 a. m. a través de Teleticket, con hasta un 15% de descuento para clientes Interbank.

Lima se prepara para recibir a uno de los más grandes exponentes del rock en español y estos son los precios y zonas para este concierto:

  • Campo A: S/330 y S/280 (con descuento Interbank)
  • Campo B: S/153 y S/130 (con descuento Interbank)
Entradas para el concierto de Calamaro en Lima.

Entradas para el concierto de Calamaro en Lima.

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Trayectoria de Andrés Calamaro

Con una carrera que supera las cuatro décadas, Andrés Calamaro es una figura fundamental de la música iberoamericana, ya que ha construido un legado que trasciende generaciones y fronteras.

A lo largo de su trayectoria, Calamaro ha recibido algunos de los reconocimientos más prestigiosos de la industria musical. La Academia Latina de la Grabación lo ha distinguido con seis Latin Grammy, además de acumular más de 18 nominaciones en diversas categorías, entre ellas Mejor Álbum de Rock Vocal Solista, Mejor Álbum de Pop/Rock, Mejor Canción de Rock y Mejor Canción Pop/Rock, lo que consolida su posición como una de las figuras más premiadas y respetadas de la música latina.

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