La vigencia de una obra maestra de The Who: “Quadrophenia”

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Cierto día de octubre, a finales de 1993, me encontraba caminando por las calles del centro de Lima. Acababa de salir del ICPNA y me dirigía hacia La Colmena, específicamente al local central de la Villarreal, en cuyas escalinatas se ubicaban decenas de vendedores de música (discos y casetes), la mayoría vestidos con indumentarias de cuero. Ya llevaba tiempo estudiando ese espacio en silencio; solo me dedicaba a escuchar esa música ajena a los gustos melódicos que hicieron furor en mi época escolar.

Era una jornada normal, pero las cosas cambiaron cuando escuché el sonido de una canción que empezaba así: “Why should I care?”. Ese sonido provenía de unos parlantes con bordes de madera. Me acerqué a preguntarle al pata, de nombre Javier y a quien llamaban El Pájaro, y este me respondió que se trataba de Pete Townshend y que lo que acababa de escuchar era el inicio de la canción “5:15” del álbum Quadrophenia de The Who. Me gustó lo que estaba escuchando: me compré el respectivo casete, pirata, pero simpático con su portada en fotocopia.

Este es el sexto álbum de la banda británica. Es de 1973. Su recepción inicial no fue contundente si la comparamos con la que recibió el álbum Tommy de 1969. Quadrophenia es una ópera rock que nos cuenta la historia de Jimmy, un joven de Londres en 1964 que sufre una crisis de identidad (no halla su lugar en el mundo). La configuración de Jimmy está hecha con rasgos emocionales de los cuatro miembros de la banda: Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle y Keith Moon. Para otorgar más sentido a lo dicho, el título del proyecto nace de la unión de sonido cuadrafónico y esquizofrenia.

Quadrophenia es uno de los mayores trabajos en la historia del rock. Pero tardó en posicionarse como un álbum referente, incluso con la adaptación cinematográfica de 1979 a cargo de Franc Roddam. Es un álbum emocionalmente fuerte, pero estructuralmente muy complejo, y con excesivas referencias locales. Además, por esos años, los proyectos de rock progresivo de Genesis, Yes y Pink Floyd estaban en la cúspide.

La época en la que Quadrophenia salió es muy parecida a la que vivimos ahora. La necesidad de pertenencia, y más en un mundo marcado por la rapidez, sigue siendo la misma para adolescentes y jóvenes. Es un tópico universal. De sus 17 canciones, me quedo con las siguientes: “Bell Boy”, “Cut my Hair”, “Drowned”, “I am The Sea”, “Is It in My Head?”, “The Dirty Jobs”, “The Punk and the Godfather” y “The Real Me”. Escuchado con calma, es posible percibir el poder renovador de Quadrophenia.

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Datos:

Admiración. Eddie Vedder, líder de la banda Pearl Jam, llegó a declarar que Quadrophenia le salvó la vida a los 14 años.

Plataformas. La era digital ha beneficiado a Quadrophenia con más de 120 millones de reproducciones. Las nuevas generaciones están conectando con la estética musical de The Who.