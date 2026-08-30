Renovación Popular pide la salida de Óscar Arriola tras asesinato de cuatro personas y secuestro en Trujillo

RP se une a las bancadas que piden la salida de Arriola | Composición: LR.

RP se une a las bancadas que piden la salida de Arriola | Composición: LR.

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La bancada de diputados de Renovación Popular pidió la salida de Óscar Arriola del cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP). El pronunciamiento de los integrantes del partido celeste se produce luego de que se reportara el asesinato de cuatro personas y el secuestro de otro ciudadano en Trujillo.

“Ante la falta de resultados, la Policía Nacional necesita un cambio en su conducción. Por ello, exigimos la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola, y acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los peruanos”, se lee en el comunicado.

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La bancada también expresó sus condolencias a los deudos de las víctimas del ataque.

Otras bancadas de la Cámara de Diputados, como Juntos por el Perú y Ahora Nación, también han pedido la remoción de Arriola del cargo de comandante general de la PNP.

Desde el Gobierno, fuentes indicaron a La República que existe disconformidad con el trabajo de Arriola. Sin embargo, la Ley 31570 —aprobada durante el Congreso pasado con respaldo fujimorista— establece condiciones que dificultan la salida del comandante general antes de cumplir dos años en el cargo. Bajo esta norma, Arriola recién dejaría la jefatura de la Policía a fines de 2027.