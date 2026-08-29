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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran en lo más alto y qué clubes pelean la baja en el Acumulado.

Alianza Lima, Universitario y Deportivo Garcilaso se ubican en los primeros lugares. Foto: composición LR/Universitario/Deportivo Garcilaso/Alianza Lima
Alianza Lima, Universitario y Deportivo Garcilaso se ubican en los primeros lugares. Foto: composición LR/Universitario/Deportivo Garcilaso/Alianza Lima
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La séptima fecha del Torneo Clausura 2026 empieza este fin de semana. Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentarán en Matute, mientras que Sport Boys y Sporting Cristal protagonizarán el partido más atractivo de la jornada en el estadio Miguel Grau del Callao.

Por su parte, Universitario de Deportes, uno de los candidatos a ganar el Clausura, sacó un triunfazo en Cajamarca contra UTC y se mantiene en la cima.

PUEDES VER: Facundo Morando, DT de Argentina, tras ganar 3 partidos seguidos a Perú: "Hoy quizás son inferiores"

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

PuestosClubPJDFPuntos
1.Universitario7+716
2.Deportivo Garcilaso6+613
3.Alianza Lima6+412
4.Sport Boys6+611
5.Melgar6+411
6.Juan Pablo II7+311
7.Sporting Cristal6+310
8.Atlético Grau6+210
9.Alianza Atlético6010
10.Cusco FC6+29
11.Comerciantes Unidos7+18
12.CD Moquegua607
13.Sport Huancayo6-27
14.FC Cajamarca7-37
15.Los Chankas7-77
16.Cienciano6-74
17.ADT Tarma6-82
18.UTC*7-10-3

Tabla de posiciones del Acumulado

Alianza Lima marcha en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Universitario, Los Chankas y Melgar siguen de cerca a los blanquiazules.

EquipoPJDFPuntos
1. Alianza Lima23+2652
2. Universitario24+1545
3. Los Chankas24-341
4. Melgar23+1339
5. Deportivo Garcilaso23+939
6. Cienciano23+537
7. Cusco FC23-136
8. Alianza Atlético23+231
9. Sporting Cristal23+129
10. Comerciantes Unidos24-129
11. Sport Boys*23+227
12. Juan Pablo II24-1527
13. Atlético Grau23-426
14. CD Moquegua23-725
15. Sport Huancayo23-1223
16. FC Cajamarca*24-823
17. ADT*23-721
18. UTC*24-1510
  • Club UTC, sanción de deducción de diez (15) puntos
  • Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

PUEDES VER: Natalia Málaga sobre propuesta de Cecilia Tait para hacer crecer a voleibolistas peruanas como Messi: "Dejemos de hablar sin saber"

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Partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1

Viernes 28 de agosto

  • Comerciantes Unidos 2-3 FC Cajamarca | Finalizado

Sábado 29 de agosto

  • Los Chankas 3-4 Juan Pablo II | Finalizado
  • UTC 2-4 Universitario | Finalizado
  • Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso | Hora: 7.30 p. m.

Domingo 30 de agosto

  • CD Moquegua vs Alianza Atlético | Hora: 11.00 a. m.
  • ADT vs Sport Huancayo | Hora: 1.15 p. m.
  • Sport Boys vs Sporting Cristal | Hora: 3.30 p. m.
  • Cienciano vs Cusco | Hora: 7.00 p. m.

Lunes 31 de agosto

  • Atlético Grau vs Melgar | Hora: 3.00 p. m.
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