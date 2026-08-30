HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Un artista convirtió más de 150.000 botellas de plástico en una isla flotante en México: tenía casa de 3 pisos, cultivos e internet

La plataforma de 743 metros cuadrados contaba con paneles solares que promovían la arquitectura sustentable mediante el reciclaje de materiales.

La primera isla flotante de Richart “Rishi” Sowa sobre 250.000 botellas contaba con una casa de 2 pisos, pero fue destruida por el huracán Emily en 2005.
La primera isla flotante de Richart “Rishi” Sowa sobre 250.000 botellas contaba con una casa de 2 pisos, pero fue destruida por el huracán Emily en 2005. | Foto: WordPress
Escuchar
Resumen
Compartir

El artista y ecologista británico Richart 'Rishi' Sowa transformó residuos de plástico en una singular vivienda flotante frente a Isla Mujeres, en el Caribe mexicano. Bautizada como Joysxee Island, esta plataforma artificial de 743 metros cuadrados logró mantenerse a flote sostenida por más de 150.000 botellas desechadas, según datos divulgados por Atlas Obscura y la Bottland Foundation.

Lejos de ser una simple obra estética, el complejo funcionó como hogar, huerto y atracción turística. La estructura contaba con tres niveles equipados con paneles solares, conexión a internet y captación pluvial, espacio donde el creador buscaba desarrollar un concepto de jardín flotante habitable mediante el reciclaje de materiales.

TE RECOMENDAMOS

CÉSAR HILDEBRANDT Y SU CONTUNDENTE RESPUESTA A AMIGO DE KEIKO, DAMIÁN VALENZUELA | LA VERDAD A FONDO

PUEDES VER: Cuidar animales a cambio de comida y alojamiento gratis: el santuario de Portugal que acepta voluntarios del mundo que tengan más de 18 años

lr.pe

¿Cómo funciona la arquitectura sustentable de Joysxee Island?

Richart Sowa inició el desarrollo de Joysxee Island entre finales de 2007 y 2008 tras recolectar envases descartados en Isla Mujeres. Colocó los recipientes sellados dentro de sacos de red reutilizables para formar bloques flotantes, sobre los cuales dispuso tarimas, madera, alfombras, arena y tierra. Este método facilitaba extender o restaurar fragmentos de la plataforma sin desarmar la base entera.

Richart

Richart "Rishi" Sowa, artista británico, creó Joysxee Island, una vivienda flotante en Isla Mujeres, utilizando más de 150.000 botellas de plástico recicladas. Foto: @mapitorrelly/Instagram

El volumen de material varió con el tiempo debido a la adición continua de módulos: las revisiones iniciales señalan aproximadamente 100.000 envases, mientras que informes posteriores calculan 150.000 o más. La extensión territorial alcanzó cerca de 743 metros cuadrados (8.000 pies cuadrados). Durante su momento de mayor expansión, ese terreno flotante permanecía cercano al litoral y permitía el acceso mediante un bote fabricado con insumos reutilizados.

Sobre la cimentación emergía una vivienda de tres niveles dotada de habitaciones, cocina, regadera, sanitario ecológico y una tina exterior. El espacio integraba dos fosas de agua, una caída hidráulica alimentada por radiación solar, un horno ecológico y un electrodoméstico que operaba con el oleaje marino. Cultivos como manglares, vegetación frutal y hortalizas propagaban sus raíces a través de la red, uniendo la estructura completa.

PUEDES VER: El paso bioceánico clave ante la crisis del Canal de Panamá que tensiona a Chile y Argentina: ¿a quién pertenece el estrecho de Magallanes?

lr.pe

¿Qué pasó con el proyecto de Richart Sowa en México?

Richart Sowa inició su trayectoria ecoarquitectónica en 1998 al edificar Spiral Island en Puerto Aventuras, Quintana Roo, empleando 250.000 botellas de plástico, bambú y madera. Esta estructura inicial contaba con una vivienda de dos niveles, vegetación, playas artificiales y un horno solar, hasta que el huracán Emily la impactó fuertemente en julio de 2005. Tras asimilar esa experiencia previa, el creador británico construyó Joysxee dentro de una zona marina mucho más resguardada.

El nuevo hogar flotante recibió visitantes desde 2008 en aguas de Isla Mujeres, pero el embate de diversas tormentas desgastó la plataforma de manera progresiva. En enero de 2019, Atlas Obscura reportó que las autoridades locales exigieron su retiro. Más tarde, el propio autor denunció que el gobierno municipal desmanteló y eliminó los restos mientras él permanecía fuera del país. Por consiguiente, la plataforma mencionada no existe hoy en día.

La destrucción de la residencia no detuvo la causa sustentable, pues el activista impulsó el uso de envases reciclados en redes mediante Bottland Foundation. Actualmente, la organización promueve 'Trashure Island' en Itacaré, Brasil, ideada como un futuro centro formativo y turístico. Al tratarse de una propuesta en fase preliminar, no sustituye al hábitat mexicano original ni confirma que el artista resida en una isla semejante.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
China elige Caral para su primera misión arqueológica en Sudamérica: estudiarán la civilización más antigua de América junto a científicos peruanos

China elige Caral para su primera misión arqueológica en Sudamérica: estudiarán la civilización más antigua de América junto a científicos peruanos

LEER MÁS
El paso bioceánico clave ante la crisis del Canal de Panamá que tensiona a Chile y Argentina: ¿a quién pertenece el estrecho de Magallanes?

El paso bioceánico clave ante la crisis del Canal de Panamá que tensiona a Chile y Argentina: ¿a quién pertenece el estrecho de Magallanes?

LEER MÁS
El único peruano que sobrevivió al Titanic en 1912: se lanzó al océano en plena tragedia y llevaba consigo una estampita religiosa

El único peruano que sobrevivió al Titanic en 1912: se lanzó al océano en plena tragedia y llevaba consigo una estampita religiosa

LEER MÁS
Por temor a que el Kremlin confisque su dinero para la guerra, rusos retiran miles de millones de sus cuentas bancarias

Por temor a que el Kremlin confisque su dinero para la guerra, rusos retiran miles de millones de sus cuentas bancarias

LEER MÁS
Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

LEER MÁS
La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ecuador en alerta roja por un El Niño extremo que amenaza con provocar sequías, incendios y calor récord

Ecuador en alerta roja por un El Niño extremo que amenaza con provocar sequías, incendios y calor récord

LEER MÁS
"Tenemos un plazo limitado", advierten OpenAI, Google y Microsoft antes de una ola de ciberataques con IA

"Tenemos un plazo limitado", advierten OpenAI, Google y Microsoft antes de una ola de ciberataques con IA

LEER MÁS
¿Qué pasó en Nepal hoy? Riada e inundaciones dejan al menos 360 muertos y cientos de desaparecidos en la frontera con China

¿Qué pasó en Nepal hoy? Riada e inundaciones dejan al menos 360 muertos y cientos de desaparecidos en la frontera con China

LEER MÁS
El paso bioceánico clave ante la crisis del Canal de Panamá que tensiona a Chile y Argentina: ¿a quién pertenece el estrecho de Magallanes?

El paso bioceánico clave ante la crisis del Canal de Panamá que tensiona a Chile y Argentina: ¿a quién pertenece el estrecho de Magallanes?

LEER MÁS
Cuidar animales a cambio de comida y alojamiento gratis: el santuario de Portugal que acepta voluntarios del mundo que tengan más de 18 años

Cuidar animales a cambio de comida y alojamiento gratis: el santuario de Portugal que acepta voluntarios del mundo que tengan más de 18 años

LEER MÁS
Los bots ya generan el 53% del tráfico de internet: la mitad de la web no es humana, por Alejandro Céspedes García

Los bots ya generan el 53% del tráfico de internet: la mitad de la web no es humana, por Alejandro Céspedes García

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025