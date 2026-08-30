La primera isla flotante de Richart “Rishi” Sowa sobre 250.000 botellas contaba con una casa de 2 pisos, pero fue destruida por el huracán Emily en 2005. | Foto: WordPress

La primera isla flotante de Richart “Rishi” Sowa sobre 250.000 botellas contaba con una casa de 2 pisos, pero fue destruida por el huracán Emily en 2005. | Foto: WordPress

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El artista y ecologista británico Richart 'Rishi' Sowa transformó residuos de plástico en una singular vivienda flotante frente a Isla Mujeres, en el Caribe mexicano. Bautizada como Joysxee Island, esta plataforma artificial de 743 metros cuadrados logró mantenerse a flote sostenida por más de 150.000 botellas desechadas, según datos divulgados por Atlas Obscura y la Bottland Foundation.

Lejos de ser una simple obra estética, el complejo funcionó como hogar, huerto y atracción turística. La estructura contaba con tres niveles equipados con paneles solares, conexión a internet y captación pluvial, espacio donde el creador buscaba desarrollar un concepto de jardín flotante habitable mediante el reciclaje de materiales.

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¿Cómo funciona la arquitectura sustentable de Joysxee Island?

Richart Sowa inició el desarrollo de Joysxee Island entre finales de 2007 y 2008 tras recolectar envases descartados en Isla Mujeres. Colocó los recipientes sellados dentro de sacos de red reutilizables para formar bloques flotantes, sobre los cuales dispuso tarimas, madera, alfombras, arena y tierra. Este método facilitaba extender o restaurar fragmentos de la plataforma sin desarmar la base entera.

Richart "Rishi" Sowa, artista británico, creó Joysxee Island, una vivienda flotante en Isla Mujeres, utilizando más de 150.000 botellas de plástico recicladas. Foto: @mapitorrelly/Instagram

El volumen de material varió con el tiempo debido a la adición continua de módulos: las revisiones iniciales señalan aproximadamente 100.000 envases, mientras que informes posteriores calculan 150.000 o más. La extensión territorial alcanzó cerca de 743 metros cuadrados (8.000 pies cuadrados). Durante su momento de mayor expansión, ese terreno flotante permanecía cercano al litoral y permitía el acceso mediante un bote fabricado con insumos reutilizados.

Sobre la cimentación emergía una vivienda de tres niveles dotada de habitaciones, cocina, regadera, sanitario ecológico y una tina exterior. El espacio integraba dos fosas de agua, una caída hidráulica alimentada por radiación solar, un horno ecológico y un electrodoméstico que operaba con el oleaje marino. Cultivos como manglares, vegetación frutal y hortalizas propagaban sus raíces a través de la red, uniendo la estructura completa.

¿Qué pasó con el proyecto de Richart Sowa en México?

Richart Sowa inició su trayectoria ecoarquitectónica en 1998 al edificar Spiral Island en Puerto Aventuras, Quintana Roo, empleando 250.000 botellas de plástico, bambú y madera. Esta estructura inicial contaba con una vivienda de dos niveles, vegetación, playas artificiales y un horno solar, hasta que el huracán Emily la impactó fuertemente en julio de 2005. Tras asimilar esa experiencia previa, el creador británico construyó Joysxee dentro de una zona marina mucho más resguardada.

El nuevo hogar flotante recibió visitantes desde 2008 en aguas de Isla Mujeres, pero el embate de diversas tormentas desgastó la plataforma de manera progresiva. En enero de 2019, Atlas Obscura reportó que las autoridades locales exigieron su retiro. Más tarde, el propio autor denunció que el gobierno municipal desmanteló y eliminó los restos mientras él permanecía fuera del país. Por consiguiente, la plataforma mencionada no existe hoy en día.

La destrucción de la residencia no detuvo la causa sustentable, pues el activista impulsó el uso de envases reciclados en redes mediante Bottland Foundation. Actualmente, la organización promueve 'Trashure Island' en Itacaré, Brasil, ideada como un futuro centro formativo y turístico. Al tratarse de una propuesta en fase preliminar, no sustituye al hábitat mexicano original ni confirma que el artista resida en una isla semejante.