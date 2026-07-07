El concierto de Black Eyed Peas en Lima se realizará el 2 de septiembre. | Foto: Stage One Entertainment

El concierto de Black Eyed Peas en Lima se realizará el 2 de septiembre. | Foto: Stage One Entertainment

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Después de 15 años, Black Eyed Peas regresa a Perú con un espectáculo que promete revivir la energía de sus grandes éxitos. La agrupación estadounidense, integrada por Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo, eligió Lima como la primera parada de su gira sudamericana, lo que convierte al concierto en uno de los más esperados del año.

La última vez que se presentaron en el país fue en 2010, ante más de 32.000 personas. Ahora, con una producción renovada y un repertorio que incluye himnos como ‘Where Is The Love?’, ‘I Gotta Feeling’ y ‘Boom Boom Pow’, el grupo busca repetir la conexión con el público peruano en un escenario distinto: el Arena 1 Park de la Costa Verde.

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¿Cuándo y dónde es el concierto de Black Eyed Peas en Lima 2026?

El concierto de Black Eyed Peas está programado para el miércoles 2 de septiembre de 2026 en el Arena 1 Park, ubicado en la Costa Verde de Lima.

Este recinto se ha consolidado como uno de los espacios más modernos para espectáculos masivos en la capital y será el punto de partida de la gira que también los llevará a Brasil para presentarse en el festival Rock in Rio.

Preventa de entradas y precios para el concierto de Black Eyed Peas en Lima 2026

Los boletos para el concierto de Black Eyed Peas en Lima 2026 se venderán en dos fases: preventa y venta general. La preventa exclusiva estará dirigida a clientes BBVA y se realizará el 9 y 10 de julio, desde las 10.00 a. m., a través de Ticketmaster Perú. Luego, la venta general comenzará el 11 de julio en la misma plataforma.

Zonas y precios de las entradas para ver a Black Eyed Peas en Lima 2026. Foto: Stage One Entertainment

Las entradas incluyen cargos por servicio y estarán disponibles en tres zonas diferenciadas, con precios que varían según la ubicación en el recinto.