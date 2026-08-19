Suite presidencial y masajista personal: los lujosos pedidos de Romeo Santos para su show en Lima

Romeo Santos regresa al Perú para ofrecer dos conciertos junto a Prince Royce el 11 y 12 de septiembre en el Estadio Nacional. Su llegada está prevista un día antes del primer show. Foto: difusión

Romeo Santos regresa al Perú para ofrecer dos conciertos junto a Prince Royce el 11 y 12 de septiembre en el Estadio Nacional. Su llegada está prevista un día antes del primer show. Foto: difusión

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Romeo Santos está próximo a regresar al Perú y ya se conocen algunos de los requerimientos y detalles que la producción local viene preparando para sus esperados conciertos del 11 y 12 de septiembre en el Estadio Nacional, junto a Prince Royce. Antes de su llegada a Lima, el artista seguirá su recorrido por Centroamérica con conciertos programados en países como Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá.

De acuerdo con los organizadores, el intérprete de conocidos temas como 'Propuesta Indecente', 'Eres mía' y 'Sobredosis' tiene previsto arribar al país un día antes de su primer concierto, siempre que no se produzcan cambios de último momento. No obstante, existe la posibilidad de que llegue con mayor anticipación para aprovechar su estadía y realizar actividades turísticas.

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Los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en Lima, programados para el 11 y 12 de septiembre, están a punto de agotarse, confirmando la gran expectativa de los fanáticos.

Romeo Santos y sus requisitos para su show en Lima

El denominado ‘Rey de la Bachata’ mantiene una relación especial con el público peruano y ha expresado en distintas oportunidades su agradecimiento por el cariño y respaldo recibido durante su trayectoria. Por esa razón, la producción prepara una selección de platos tradicionales para recibirlo. Aunque el artista suele viajar acompañado de un especialista en gastronomía, en esta oportunidad habría decidido prescindir de él para disfrutar directamente de diferentes propuestas de la cocina peruana.

Otro de los aspectos que llama la atención es el medio de transporte que utilizaría para llegar al país. Según información proporcionada a la organización, Romeo Santos viajaría en un avión privado de su propiedad, aparentemente un Gulfstream G650ER, considerado uno de los jets ejecutivos más exclusivos del mercado. Dependiendo de su año de fabricación y características, una aeronave de este tipo puede bordear los 60 millones de dólares.

El cantante no llegará solo. Su delegación estaría conformada por cerca de 80 personas, entre miembros de producción, músicos, bailarines y personal técnico. Además, parte del equipo encargado del sonido y la logística arribará con anticipación para realizar los preparativos necesarios y asegurar el correcto desarrollo de ambos espectáculos.

Romeo Santos y Prince Royce se hospedarán en el mismo lugar

Respecto a su alojamiento, se tiene previsto que Romeo Santos ocupe un piso completo de un exclusivo hotel situado en Miraflores, espacio que estaría reservado únicamente para el artista. En tanto, otro nivel del establecimiento sería destinado a los integrantes de su equipo artístico y técnico.

Prince Royce, quien también formará parte de estas presentaciones, se hospedará en el mismo hotel. El bachatero habría solicitado una suite y tendría interés en degustar diversos platos de la gastronomía nacional. Asimismo, existe la posibilidad de que participe en encuentros con medios de comunicación o tenga algún acercamiento con sus seguidores durante su permanencia en Lima.

Cabe indicar que Romeo Santos y Prince Royce ofrecerán dos esperadas noches de bachata en el Estadio Nacional los próximos 11 y 12 de septiembre. La primera fecha se encuentra prácticamente agotada en Teleticket, mientras que para el segundo concierto todavía permanecen disponibles algunas localidades.