Senamhi alerta por fuertes vientos este domingo y lunes: estas regiones tendrán polvo, arena y baja visibilidad
El aumento de la velocidad del viento podría reducir significativamente la visibilidad en algunos sectores. Senamhi también pronostica niebla, neblina y lloviznas ligeras cerca del litoral.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre el incremento de la velocidad del viento en la Costa durante este domingo 30 y lunes 31 de agosto. Las condiciones pasarán de ligeras a moderadas y podrían favorecer el levantamiento de polvo y arena, principalmente en sectores de Ica y Arequipa, con una posible reducción significativa de la visibilidad horizontal.
Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población adoptar medidas de prevención, especialmente a quienes deban desplazarse por carreteras y zonas expuestas.
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Para este domingo se estiman vientos con velocidades próximas a los 36 km/h en la costa norte, superiores a 34 km/h en la costa centro, por encima de los 20 km/h en la costa sur y cercanas a los 35 km/h en la costa de Ica.
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¿Qué regiones están comprendidas en el aviso?
El aviso meteorológico contempla posibles afectaciones en distintas provincias de la Costa y también incluye al Callao. Entre las zonas consideradas se encuentran:
- Áncash: Casma, Huarmey y Santa.
- Ica: Chincha, Nasca, Pisco e Ica.
- La Libertad: Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú.
- Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.
- Lima: Barranca, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura y Lima.
- Piura: Sechura.
- Callao.
Niebla y lloviznas durante la madrugada
Además del incremento de los vientos, Senamhi prevé la presencia de niebla, neblina y lloviznas ligeras durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana en sectores próximos al litoral.
Estas condiciones podrían complicar el tránsito debido a la reducción de la visibilidad, especialmente en carreteras y vías expuestas.
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Recomendaciones de Indeci ante los fuertes vientos
Indeci exhortó a las autoridades y a la población a tomar precauciones ante posibles ráfagas y la presencia de polvo y arena. Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Evitar conducir por caminos o carreteras irregulares y mantener distancia de los bordes de abismos o precipicios, debido a que la falta de visibilidad podría provocar que un vehículo salga de la vía.
- Asegurar techos y vigas para evitar que se desprendan por acción del viento.
- Alejarse de árboles, debido a que sus ramas podrían quebrarse y ocasionar accidentes.
- Evitar transitar por parques o avenidas con árboles durante los periodos de mayor intensidad del viento.
- Si se produce levantamiento de polvo, proteger los ojos, la nariz y la boca para evitar molestias y posibles afecciones.
El Senamhi recomienda mantenerse atento a la evolución de las condiciones meteorológicas durante las próximas horas, especialmente en las zonas comprendidas en el aviso.