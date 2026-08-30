Senamhi alerta por fuertes vientos este domingo y lunes: estas regiones tendrán polvo, arena y baja visibilidad

Durante las primeras horas se espera la presencia de niebla y lloviznas ligeras. | Composición LR

Durante las primeras horas se espera la presencia de niebla y lloviznas ligeras. | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre el incremento de la velocidad del viento en la Costa durante este domingo 30 y lunes 31 de agosto. Las condiciones pasarán de ligeras a moderadas y podrían favorecer el levantamiento de polvo y arena, principalmente en sectores de Ica y Arequipa, con una posible reducción significativa de la visibilidad horizontal.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población adoptar medidas de prevención, especialmente a quienes deban desplazarse por carreteras y zonas expuestas.

TE RECOMENDAMOS ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

Para este domingo se estiman vientos con velocidades próximas a los 36 km/h en la costa norte, superiores a 34 km/h en la costa centro, por encima de los 20 km/h en la costa sur y cercanas a los 35 km/h en la costa de Ica.

¿Qué regiones están comprendidas en el aviso?

El aviso meteorológico contempla posibles afectaciones en distintas provincias de la Costa y también incluye al Callao. Entre las zonas consideradas se encuentran:

Áncash: Casma, Huarmey y Santa.

Casma, Huarmey y Santa. Ica: Chincha, Nasca, Pisco e Ica.

Chincha, Nasca, Pisco e Ica. La Libertad: Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú.

Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú. Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. Lima: Barranca, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura y Lima.

Barranca, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura y Lima. Piura: Sechura.

Sechura. Callao.

Niebla y lloviznas durante la madrugada

Además del incremento de los vientos, Senamhi prevé la presencia de niebla, neblina y lloviznas ligeras durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana en sectores próximos al litoral.

Estas condiciones podrían complicar el tránsito debido a la reducción de la visibilidad, especialmente en carreteras y vías expuestas.

Recomendaciones de Indeci ante los fuertes vientos

Indeci exhortó a las autoridades y a la población a tomar precauciones ante posibles ráfagas y la presencia de polvo y arena. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar conducir por caminos o carreteras irregulares y mantener distancia de los bordes de abismos o precipicios, debido a que la falta de visibilidad podría provocar que un vehículo salga de la vía.

y mantener distancia de los bordes de abismos o precipicios, debido a que la falta de visibilidad podría provocar que un vehículo salga de la vía. Asegurar techos y vigas para evitar que se desprendan por acción del viento.

para evitar que se desprendan por acción del viento. Alejarse de árboles , debido a que sus ramas podrían quebrarse y ocasionar accidentes.

, debido a que sus ramas podrían quebrarse y ocasionar accidentes. Evitar transitar por parques o avenidas con árboles durante los periodos de mayor intensidad del viento.

durante los periodos de mayor intensidad del viento. Si se produce levantamiento de polvo, proteger los ojos, la nariz y la boca para evitar molestias y posibles afecciones.

El Senamhi recomienda mantenerse atento a la evolución de las condiciones meteorológicas durante las próximas horas, especialmente en las zonas comprendidas en el aviso.