Sport Boys vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Sport Boys vs Sporting Cristal EN VIVO por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los equipos de Roberto Mosquera y Carlos Desio se ven las caras este domingo 30 de agosto en el Estadio Miguel Grau del Callao a partir de las 3.30 p. m. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de L1 Max; asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

La Misilera afronta un gran presente en el certamen y viene de golear 5-1 a Cienciano del Cusco. Por su parte, los celestes buscan recuperarse de la derrota que sufrieron ante Alianza Atlético en Sullana.

¿A qué hora juega Sport Boys vs Sporting Cristal?

En suelo peruano, el partido Sport Boys vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026 iniciará a las 3.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 2.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.

¿Dónde ver Sport Boys vs Sporting Cristal?

La transmisión por TV del Sport Boys vs Sporting Cristal se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver Sport Boys vs Sporting Cristal por internet gratis?

Si deseas ver el partido entre rimenses y rosados por internet, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

Pronóstico Sport Boys vs Sporting Cristal

Las cuotas en las principales casas de apuestas le otorgan un ligero favoritismo a Sport Boys, que jugará de local en el Miguel Grau.