Ricky Martin confirmó su esperado regreso al Perú con un espectacular concierto el 10 de septiembre en Costa 21. Foto: Composición LR/Chatgpt | Foto: Composición LR/Chatgpt

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La superestrella internacional Ricky Martin confirmó su llegada al Perú con un concierto que se realizará el próximo 10 de septiembre en Costa 21. La preventa oficial de entradas en Teleticket se llevará a cabo los días 29 y 30 de mayo desde las 10.00 a. m., con hasta 15% de descuento para pagos con tarjetas Interbank. El anuncio ha generado gran expectativa entre miles de seguidores peruanos, pues el artista ha prometido interpretar sus éxitos, que lo han llevado a consolidarse como uno de los cantantes latinos más exitosos de los últimos años.

Considerado un ícono de la música mundial, Ricky Martin ha construido una trayectoria que ha trascendido generaciones, idiomas y fronteras. Con múltiples premios internacionales, millones de discos vendidos y una amplia lista de éxitos globales, el artista puertorriqueño continúa siendo una de las figuras más reconocidas del pop latino a nivel internacional.

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Su llegada a Lima promete convertirse en uno de los conciertos más importantes del año. Reunirá a seguidores que han seguido su carrera desde sus inicios y también a nuevas generaciones que continúan conectadas con su música, energía y presencia escénica. Temas emblemáticos como 'Livin’ la Vida Loca', 'Vuelve', 'La Mordidita', 'Tal vez' y 'Tu recuerdo', entre muchos otros, serán parte de una noche cargada de emoción, nostalgia y fiesta.