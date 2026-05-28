El Miss Grand International All Stars 2026 celebrará su gran final el 30 de mayo en Tailandia, donde cerca de 60 candidatas competirán por la corona. Suheyn Cipriani, representante de Perú, brilla tras destacarse en las etapas preliminares. | Foto: Composición LR/Chatgpt

El Miss Grand International All Stars 2026 celebrará su gran final el 30 de mayo en Tailandia, donde cerca de 60 candidatas competirán por la corona. Suheyn Cipriani, representante de Perú, brilla tras destacarse en las etapas preliminares. | Foto: Composición LR/Chatgpt

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Luego de varios días de competencia, las casi 60 candidatas alistan su participación en la gran final del Miss Grand International All Stars 2026, certamen que coronará a la ganadora de su primera edición el sábado 30 de mayo en Tailandia. Entre las participantes más destacadas figura la peruana Suheyn Cipriani, quien obtuvo una de las mejores calificaciones en la etapa preliminar, realizada los días 27 y 28 de mayo.

Suheyn Cipriani, de 29 años, captó la atención del jurado y del público por su desenvolvimiento en las pruebas previas del certamen internacional, tanto en el desfile en traje de gala como en bikini. Asimismo, los seguidores podrán respaldar a la representante de Perú mediante las votaciones, que seguirán disponibles hasta una hora antes de la gala final.

TE RECOMENDAMOS EL PÉNDULO Y LOS MENSAJES DE TU INTUICIÓN ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y CRISTAL TAROT

PUEDES VER: Cómo votar por Suheyn Cipriani en Miss Grand International All Stars 2026

TOP 15 de la preliminar del MGI All Stars 2026

Durante el miércoles 27 y el jueves 28 de mayo, todas las candidatas dieron lo mejor de sí para destacar en las diversas pruebas realizadas en la preliminar del Miss Grand International All Stars 2026. En la primera fecha, las concursantes desfilaron en traje de gala y participaron en el reto de la cara lavada. En tanto, en la segunda jornada, las aspirantes tuvieron que demostrar su desenvolvimiento en la pasarela en traje de baño. A continuación, conoce a las 15 modelos que obtuvieron mejor puntaje.

Las mejores puntadas de la preliminar del Miss Grand International All Stars 2026

Vanessa Pulgarín - Miss Colombia

Faith Maria Porte - Miss Ghana

Mariana Bečková - Miss República Checa

Priscilla Londoño - Miss Colombia

Gabriela de la Cruz - Miss Venezuela

Yamilex Hernández - Miss República Dominicana

Suheyn Cipriani - Miss Perú

Gazini Ganados - Miss Filipinas

Samantha Quenedit - Miss Ecuador

Tharina Botes - Miss Tailandia

Nicole Puello - Miss República Dominicana

Calle Harriotte - Miss Reino Unido

Lilia Gzraryan - Miss Armenia

Danilka Germán - Miss República Dominicana

Francia Cortés - Miss México

¿Quiénes son las favoritas de los missólogos?

Fuschia Ravena - Miss Filipinas

Makeeba-Kaaya Animpong - Miss Ghana

Francia Cortés - Miss México

Nicole Puello - Miss República Dominicana

Gabriela de la Cruz - Miss Venezuela

Top 10

Priscilla Londoño - Miss Colombia

Suheyn Cipriani - Miss Perú

Samantha Quenedit - Miss Ecuador

Gazini Ganados - Miss Filipinas

Calle Harriotte - Miss Reino Unido

Top 5

Faith Maria Porte - Miss Ghana

Yamilex Hernández - Miss República Dominicana

Tharina Botes - Miss Tailandia

Vanessa Pulgarín - Miss Colombia

Mariana Bečková - Miss República Checa





