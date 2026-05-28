¿Quiénes son las modelos que podrían arrebatarle la corona a Suheyn Cipriani en el MGI All Stars 2026?
Las mejores participantes del Miss Grand International All Stars 2026 fueron seleccionadas en una serie de retos, dejando a las modelos más destacadas, como Miss Colombia, Miss Venezuela y Miss República Dominicana, en la carrera por la corona.
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Luego de varios días de competencia, las casi 60 candidatas alistan su participación en la gran final del Miss Grand International All Stars 2026, certamen que coronará a la ganadora de su primera edición el sábado 30 de mayo en Tailandia. Entre las participantes más destacadas figura la peruana Suheyn Cipriani, quien obtuvo una de las mejores calificaciones en la etapa preliminar, realizada los días 27 y 28 de mayo.
Suheyn Cipriani, de 29 años, captó la atención del jurado y del público por su desenvolvimiento en las pruebas previas del certamen internacional, tanto en el desfile en traje de gala como en bikini. Asimismo, los seguidores podrán respaldar a la representante de Perú mediante las votaciones, que seguirán disponibles hasta una hora antes de la gala final.
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TOP 15 de la preliminar del MGI All Stars 2026
Durante el miércoles 27 y el jueves 28 de mayo, todas las candidatas dieron lo mejor de sí para destacar en las diversas pruebas realizadas en la preliminar del Miss Grand International All Stars 2026. En la primera fecha, las concursantes desfilaron en traje de gala y participaron en el reto de la cara lavada. En tanto, en la segunda jornada, las aspirantes tuvieron que demostrar su desenvolvimiento en la pasarela en traje de baño. A continuación, conoce a las 15 modelos que obtuvieron mejor puntaje.
Las mejores puntadas de la preliminar del Miss Grand International All Stars 2026
- Vanessa Pulgarín - Miss Colombia
- Faith Maria Porte - Miss Ghana
- Mariana Bečková - Miss República Checa
- Priscilla Londoño - Miss Colombia
- Gabriela de la Cruz - Miss Venezuela
- Yamilex Hernández - Miss República Dominicana
- Suheyn Cipriani - Miss Perú
- Gazini Ganados - Miss Filipinas
- Samantha Quenedit - Miss Ecuador
- Tharina Botes - Miss Tailandia
- Nicole Puello - Miss República Dominicana
- Calle Harriotte - Miss Reino Unido
- Lilia Gzraryan - Miss Armenia
- Danilka Germán - Miss República Dominicana
- Francia Cortés - Miss México
¿Quiénes son las favoritas de los missólogos?
- Fuschia Ravena - Miss Filipinas
- Makeeba-Kaaya Animpong - Miss Ghana
- Francia Cortés - Miss México
- Nicole Puello - Miss República Dominicana
- Gabriela de la Cruz - Miss Venezuela
Top 10
- Priscilla Londoño - Miss Colombia
- Suheyn Cipriani - Miss Perú
- Samantha Quenedit - Miss Ecuador
- Gazini Ganados - Miss Filipinas
- Calle Harriotte - Miss Reino Unido
Top 5
- Faith Maria Porte - Miss Ghana
- Yamilex Hernández - Miss República Dominicana
- Tharina Botes - Miss Tailandia
- Vanessa Pulgarín - Miss Colombia
- Mariana Bečková - Miss República Checa