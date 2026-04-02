La inteligencia artificial revive a Makuko Gallardo, uno de los referentes de la cumbia peruana. Su regreso a los escenarios se confirma para el 30 de mayo en El Huaralino. Foto: difusión | Foto: difusión

La inteligencia artificial revive a Makuko Gallardo, uno de los referentes de la cumbia peruana. Su regreso a los escenarios se confirma para el 30 de mayo en El Huaralino. Foto: difusión | Foto: difusión

El uso de la inteligencia artificial en la música no deja de sorprender. Luego de que Julián Zucchi y su equipo trajeran a los escenarios el legado de Flor Pucarina, se confirmó que otro ídolo de la música peruana también será ‘revivido’. Se trata de Makuko Gallardo, uno de los máximos referentes de la cumbia peruana por los éxitos que grabó junto a Armonía 10.

El último miércoles 1 de abril, a través de las redes sociales, la empresa Vive Producciones sorprendió a miles de cibernautas al confirmar el regreso de Makuko a los escenarios gracias a la tecnología.

Makuko Gallardo vuelve a El Huaralino



Con un emotivo video, con la voz de fondo de ‘Gato’ Bazán, recordado animador de Armonía 10, se confirmó que el retorno de Makuko Gallardo a los escenarios se realizará este sábado 30 de mayo en El Huaralino Internacional, a partir de las 8.00 p. m. Las entradas ya se pueden conseguir en Vaope desde S/50.

“El regreso de la voz más importante de los éxitos, en los escenarios que lo vieron brillar y hoy lo vas a disfrutar con Makuko Gallardo, ‘el Cervecero Mayor’. Prepárate porque será una noche inolvidable”, se le escucha decir a Bazán.

‘Gato’ Bazán y Makuko otra vez juntos

A través de las redes sociales, Vive Producciones compartió un extracto de los ensayos del retorno de Makuko Gallardo a los escenarios. En el video se ve a ‘Gato’ Bazán bailando y disfrutando de las canciones de Armonía 10, junto a su orquesta Don Gato y su pandilla y también junto a la agrupación Los Hermanos Peña.

“¡Será un honor volver a vivir los éxitos del cervecero mayor!”, “En la animación del Gato Bazán lo mejor”, “Qué emocionante sería ver nuevamente a Makuko y con el grupo de sus amores Armonía 10, yo sí lo veo y espero con ansias”, “Makuko lo máximo, qué nostalgia sentí al verlo, un abrazo al cielo” y “Ahí estaremos coreando los mejores éxitos”; fueron algunos de las reacciones de los fans.

Trayectoria de Makuko Gallardo



Makuko Gallardo fue un cantante peruano reconocido dentro del género tropical, especialmente en la cumbia peruana y la música chicha. Su nombre completo era Marco Antonio Gallardo, y destacó por su estilo romántico dentro de la cumbia, lo que lo hizo muy popular en varias regiones del Perú.

Gallardo se hizo conocido principalmente en las décadas de los 90 y 2000. Formó parte de agrupaciones tropicales, como Armonía 10, antes de consolidarse como solista. Su voz melódica y letras sentimentales conectaron mucho con el público, especialmente en sectores populares.

Makuko Gallardo popularizó temas como ‘El cervecero’, ‘Dios mío haz que me enamore’, ‘El chancho de mi vecina’, ‘Mil botellas’, ‘Ay amores’, ‘Tu ausencia’, entre otros. Estas canciones tuvieron fuerte rotación en radios locales y presentaciones en vivo, especialmente en el circuito de fiestas y eventos populares.