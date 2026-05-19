The Strokes regresará a Lima el 20 de noviembre para un concierto explosivo en el Estadio San Marcos, tras exitosas presentaciones en Coachella y otras ciudades. | Foto: difusión.

The Strokes regresará a Lima el 20 de noviembre para un concierto explosivo en el Estadio San Marcos, tras exitosas presentaciones en Coachella y otras ciudades. | Foto: difusión.

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La banda de indie rock estadounidense The Strokes regresará a nuestro país para reencontrarse con sus seguidores en un concierto que promete ser explosivo e inolvidable. Este espectáculo, como parte de su gira 'Reality Awaits', está programado para el 20 de noviembre en el Estadio San Marcos, uno de los recintos más grandes de la capital.

El cantante Julian Casablancas, los guitarristas Nick Valensi y Albert Hammond Jr., el bajista Nikolai Fraiture y el baterista Fabrizio Moretti llegan a Lima tras importantes presentaciones en Coachella y numerosos conciertos con entradas agotadas en el mundo.

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The Strokes regresará a Lima para un concierto explosivo en el Estadio San Marcos. Foto: difusión.

The Strokes vuelven a Lima este 2026

La llegada de The Strokes a Perú en 2026 fue posible porque ampliaron su gira con dos fechas adicionales en Sudamérica. Cabe recordar que esta también incluye presentaciones en México, Colombia, Argentina, Chile, Brasil y Japón.

La preventa exclusiva de entradas para el show de The Strokes en Lima se realizará en Ticketmaster y comenzará el miércoles 20 de mayo a las 10.00 a. m. durante 48 horas o hasta agotar existencias, mientras que la venta general arrancará el viernes 22 de mayo a la misma hora o cuando se agote la preventa. Habrá 15% de descuento para clientes BBVA. Los precios varían desde S/281,50 hasta S/448,50.

Precios para el concierto de The Strokes en Lima 2026. Foto: difusión.

Además de sus grandes éxitos, con los que han conquistado a diversas generaciones desde 2001, The Strokes tocará su más reciente sencillo, 'Falling out of Love'. La canción llega después de 'Going Shopping', lanzada en abril como el primer adelanto del próximo álbum 'Reality Awaits', grabado en Costa Rica junto al productor Rick Rubin. Este disco marca la primera música nueva de la banda desde 'The New Abnormal' (2020), aclamado por la crítica.