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Tini Stoessel en Perú 2026: conoce el setlist completo para su concierto en el Estadio Nacional

La cantante Tini Stoessel regresará al Perú el próximo 30 de mayo del 2026 con un show cargado de éxitos como 'Miénteme', 'Cupido' y 'La Triple T', además de una ambiciosa producción visual y musical.

Tini Stoessel se presentará el 30 de mayo en el Estadio Nacional. Foto: composición LR/Instagram
Tini Stoessel se presentará el 30 de mayo en el Estadio Nacional. Foto: composición LR/Instagram
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Tini Stoessel regresará al Perú después de cuatro años para ofrecer uno de los conciertos más esperados del 2026. La cantante argentina llegará al Estadio Nacional de Lima el próximo 30 de mayo como parte de su gira internacional ‘FUTTTURA World Tour 2026’, un espectáculo que promete una renovada propuesta visual y musical para sus miles de seguidores peruanos. La artista, reconocida por éxitos como ‘Miénteme’, ‘Cupido’ y ‘La Triple T’, buscará consolidarse nuevamente como una de las figuras más importantes del pop latino actual.

La última vez que la cantante argentina se presentó en Lima fue en 2022, lo que dejó a sus fanáticos a la espera de una nueva visita. Ahora, con una gira más ambiciosa, los seguidores ya conocen el setlist que incluiría canciones clásicas de sus inicios, además de colaboraciones y temas más recientes.

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Setlist oficial para el concierto de Tini Stoessel en el Estadio

  1. ‘El Cielo’
  2. ‘Fresa’
  3. ‘La Loto’
  4. ‘Muñecas’
  5. ‘Las Jordans’
  6. ‘Me Enteré’
  7. ‘En Mi Mundo’
  8. ‘Como Quieres’
  9. ‘Te Creo’
  10. ‘Ser Mejor’
  11. ‘Siempre Brillarás’
  12. ‘22’
  13. ‘Suéltate el Pelo’
  14. ‘Cupido’
  15. ‘Pa’
  16. ‘Posta’
  17. ‘Ni De Ti’
  18. ‘Ángel’
  19. ‘Buenos Aires’
  20. ‘Tinta 90’
  21. ‘Ellas’
  22. ‘Bien’
  23. ‘Me Voy’
  24. ‘Down’
  25. ‘High – Remix’
  26. ‘La Original’
  27. ‘Blackout’
  28. ‘Una Noche Más’
  29. ‘Me Gusta’
  30. ‘Buenos Aires – Remix’
  31. ‘Si Tú Te Vas’
  32. ‘Te Pido’
  33. ‘Acércate’
  34. ‘Carne y Hueso’
  35. ‘Por Qué Te Vas’
  36. ‘Consejo de Amor’
  37. ‘Fantasi’
  38. ‘Universidad’
  39. ‘Lágrimas’
  40. ‘Maldita Foto’
  41. ‘36 Vidas’
  42. ‘La Triple T’
  43. ‘Bar’
  44. ‘Miénteme’
  45. ‘Cupido – Extendida’

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Tini Stoessel

Setlist de Tini Stoessel. Foto: Instagram

¿Dónde comprar entradas para el concierto de Tini Stoessel en Lima?

Las entradas para el concierto de Tini Stoessel en Lima continúan disponibles a través de la plataforma Joinnus. Aunque la preventa ya se agotó debido a la alta demanda de los seguidores de la cantante argentina, todavía hay boletos generales con descuento si se usan tarjetas BBVA.

Los precios de las entradas van desde los 212.50 soles en tribuna norte hasta más de 600 soles en Campo A, dependiendo de la zona elegida. Se espera que el concierto reúna a miles de fanáticos de todo el país, quienes volverán a disfrutar en vivo de una de las artistas más influyentes del pop en español.

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