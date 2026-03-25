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Entretenimiento

Norberto Vélez llega a Lima con ‘Desde la Loma Fest’: entradas, fecha y lugar para el tributo internacional a Frankie Ruiz

Durante el evento, se rendirá homenaje al icónico Frankie Ruiz con la participación de su hermano, Viti Ruiz, prometiendo una noche inolvidable para los fanáticos del género.

Norberto Vélez, destacado cantante puertorriqueño, debuta en Perú con 'Desde la Loma Fest', un festín musical de salsa el 30 de mayo en Scencia, La Molina. Foto: difusión
Norberto Vélez, destacado cantante puertorriqueño, debuta en Perú con 'Desde la Loma Fest', un festín musical de salsa el 30 de mayo en Scencia, La Molina. Foto: difusión | Foto: difusión

Norberto Vélez, uno de los cantantes y compositores puertorriqueños más importantes del momento, llega por primera vez al Perú con su proyecto musical ‘Desde la Loma Fest’, una experiencia única que ha conquistado millones de reproducciones en redes sociales y plataformas digitales y con la que promete hacer vibrar a todos los amantes de la salsa. El esperado concierto se realizará el sábado 30 de mayo.

El concepto ‘Desde la Loma Fest’ nació como una innovadora propuesta digital que reúne a grandes figuras de la salsa en presentaciones íntimas y cargadas de sentimiento, logrando un enorme impacto entre los seguidores del género en todo el mundo. Ahora, este exitoso formato salta del mundo digital a los escenarios de Scencia de La Molina, donde el público podrá vivir una velada inolvidable cargada de música, emoción y grandes sorpresas. Las entradas estarán disponibles desde este miércoles 25 de marzo a través de Teleticket.

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Norberto Vélez y su proyecto ‘Desde la Loma Fest’ 

A través de este formato, impulsado por Norberto Vélez, han participado verdaderas leyendas de la música tropical como El Gran Combo de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa, José Alberto ‘El Canario’, Maelo Ruiz, Servando y Florentino, Víctor Manuelle, Nino Segarra y Tito Nieves, entre otras estrellas que brillan con luz propia dentro de la salsa.

Ahora, este exitoso formato llega a Lima con un show completamente renovado, con más de dos horas de música en vivo, donde Norberto Vélez interpretará grandes clásicos del género y versiones especiales que han cautivado a millones de seguidores en internet.

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Homenaje a Frankie Ruiz en Lima

Uno de los momentos más emotivos de la noche será el homenaje dedicado al legendario Frankie Ruiz, recordado como el ‘Papá de la Salsa’. Este tributo contará con la participación especial de su hermano, Viti Ruiz, reconocido cantante y profundo conocedor del repertorio del ícono salsero. Durante esta presentación especial se interpretarán algunos de los temas más emblemáticos del artista, además de canciones que forman parte del legado musical de la familia Ruiz.

El espectáculo también incluirá invitados sorpresa y momentos únicos que celebrarán la esencia de la salsa, consolidando una experiencia pensada especialmente para los verdaderos amantes del género.


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