De la música al cine y la televisión, estos fueron los famosos peruanos que nos dejaron en 2025. Foto: composición LR/Omar Neyra/Facebook | Foto: composición LR/Omar Neyra/Facebook

El año 2025 estuvo marcado por la partida de reconocidas figuras del arte, la cultura y el periodismo en el Perú. Entre los fallecidos se encuentran músicos, actores, escritores y comunicadores que dejaron una huella importante en la vida pública del país.

Las muertes de personalidades como Paul Flores 'El Ruso', Camucha Negrete, Álamo Pérez Luna, Mario Vargas Llosa y, más recientemente Dennys Quevedo, generaron gran impacto en sus respectivos ámbitos. A continuación, un repaso a las despedidas de estos referentes que acompañaron a generaciones enteras.

Paul Flores 'El Ruso'

Paul Flores, conocido como 'El Ruso' y voz principal de Armonía 10, falleció el 16 de marzo de 2025 tras un ataque armado contra el bus de la orquesta en la vía de Evitamiento. El hecho sacudió al ámbito artístico en Perú y motivó una marcha en la que reconocidas figuras, entre ellas Grupo 5 y Agua Marina, exigieron un alto al crimen y la extorsión. Su pareja y madre de su hijo de 12 años, Carolina Jaramillo, compartió un mensaje de despedida cargado de dolor que reflejó la magnitud de la pérdida.

Camucha Negrete

La primera actriz y conductora Camucha Negrete falleció el 27 de septiembre de 2025 a los 80 años, tras una dura batalla contra una enfermedad hepática que la mantuvo alejada de los escenarios. Recordada por su carisma y por haber sido parte de la televisión y el teatro peruano durante décadas, dejó un legado que marcó a varias generaciones a través de programas como 'Risas y salsa' y 'Utilísima'. Su muerte generó muestras de pesar en el mundo artístico, donde colegas y seguidores destacaron su cercanía con el público y su aporte invaluable a la cultura popular del país.

Álamo Pérez-Luna

Álamo Pérez-Luna falleció el 17 de abril de 2025 a los 61 años, tras permanecer internado en el hospital Edgardo Rebagliati durante dos semanas. Aunque no se confirmó la causa de su fallecimiento, el periodista peruano había revelado en mayo de 2024 que tenía cáncer al riñón y que le habían extirpado ese órgano.

Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura y uno de los escritores más influyentes de la lengua española, falleció el 13 de abril de 2025 en Lima, a los 89 años. Autor de obras emblemáticas como 'La ciudad y los perros' y 'Conversación en La Catedral', su partida fue considerada un acontecimiento mundial que trascendió el ámbito literario. Universidades, academias y medios internacionales rindieron homenaje a su legado, resaltando la vigencia de su obra y el impacto que tuvo en la narrativa contemporánea.

Dennys Quevedo

El compositor y director musical Dennys Quevedo, líder de Zafiro Sensual y Pluma Dorada, falleció a los 37 años de edad. La noticia, confirmada este sábado 27 de diciembre, generó un remezón en la música sanjuanera, ámbito al que dedicó su vida. Agrupaciones como Corazón Serrano lo despidieron en redes sociales, destacando su aporte y legado. Según medios del norte del país, su fallecimiento habría sido por un paro cardíaco.