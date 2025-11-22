HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Fallece Guillermo Rossini, imitador radial ícono de 'Los Chistosos', a los 93 años

Guillermo Rossini partió a solo dos meses de cumplir 93 años, confirmó su hijo Coco Rossini a través de su cuenta de Instagram.

Guillermo Rossini
Guillermo Rossini

Guillermo Rossini, legendario conductor de radio y voz icónica del programa de humor 'Los Chistosos', falleció a los 93 años, según confirmó su hijo, Coco Rossini, a través de su cuenta de Instagram. El comediante fue uno de los principales artistas de 'Risas y salsa', programa emblemático de la señal abierta en el que permaneció durante dieciséis largos años. Hasta el momento se desconocen los detalles exactos de su deceso. Mediante un sentido, pero corto mensaje, su hijo compartió la sensible noticia: "¡Mi ángel! Ahora vuelva muy alto, te recordaremos con mucho amor".

El recordado humorista empezó su trayectoria en año de 1960, tras su paso por 'Trampolín a la fama", recordado programa de Augusto Ferrando. En el 2022 celebró sus 90 años de vida a lo grande en el set principal de 'Sábado con Andrés' de Panamericana Televisión, canal de señal abierta donde empezó su camino a la fama y dónde se le rindió un sentido homenaje en vida por su larga trayectoria artística.

