Concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de CDMX 2026: dónde ver online, horarios y lo que debes saber

Concierto de Shakira también serán transmitido online desde el Zócalo de CDMX. | Foto: EFE

El Zócalo de la Ciudad de México se prepara para una noche histórica con una de las artistas más influyentes de la música: Shakira. La cantante colombiana ofrecerá un concierto gratuito este domingo 1 de marzo de 2026 para cerrar su gira 'Las mujeres no lloran' en la CDMX, que ha recorrido escenarios de todo el mundo. La expectativa es enorme, pues se trata de una de las presentaciones más esperadas en el país latino.

El Gobierno de la CDMX ha organizado un operativo especial para garantizar el acceso y la seguridad de los asistentes. Además, se han dispuesto alternativas para quienes no puedan acudir al corazón del Centro Histórico, con transmisiones en vivo y pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad.

Horarios confirmados

El concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de CDMX está programado para iniciar a las 8.00 p. m. en hora de México. Las autoridades recomendaron a los asistentes llegar con anticipación y utilizar transporte público, ya que se esperan cierres parciales en calles cercanas y un flujo masivo de personas. En otros países, estos serán los horarios:

Concierto gratuito de Shakira en el Zócalo en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 8.00 p. m. del domingo 1 de marzo

Concierto gratuito de Shakira en el Zócalo en Perú , Colombia, Ecuador y Panamá: 9.00 p. m. del domingo 1 de marzo

Colombia, Ecuador y Panamá: 9.00 p. m. del domingo 1 de marzo Concierto gratuito de Shakira en el Zócalo en Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 10.00 p. m. del domingo 1 de marzo

Concierto gratuito de Shakira en el Zócalo en Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 11.00 p. m. del domingo 1 de marzo

Concierto gratuito de Shakira en el Zócalo en España: 3.00 a. m. del lunes 2 de marzo.

¿Dónde ver el concierto de Shakira gratis si no vas al Zócalo?

Quienes no puedan asistir al concierto de la cantante colombiana tendrán la posibilidad de disfrutarlo en vivo y de manera gratuita. La transmisión estará disponible a través de Canal 6 y las plataformas digitales oficiales del Gobierno de la CDMX.

Además, se instalarán pantallas gigantes en puntos estratégicos, lo que permitirá que más personas vivan la experiencia sin necesidad de ingresar directamente a la plancha del Zócalo. Entre ellos figuran: la avenida Juárez, la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

Shakira se despide de México con concierto gratuito

Este concierto marca la última presentación de Shakira en México dentro de su tour 'Las mujeres no lloran'. La gira, que ha sido un éxito internacional, se despide del país con un espectáculo masivo y gratuito que reafirma el vínculo especial de la artista con el público mexicano.

La fecha promete convertirse en un hito cultural luego del show final de 'La Loba' en el Estadio GNP Seguros, donde realizó 13 fechas sold out y que contó con un cierre en el que participaron artistas como Santos Bravos en la dinámica de la caminata.