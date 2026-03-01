En Lima y Callao se registraron 284 homicidios durante el estado de emergencia

Los crímenes no cesan en Lima y Callao, pese al estado de emergencia.

La madrugada del 5 de enero dos adolescentes fueron asesinados a balazos en San Juan de Lurigancho. Ocurrió en plena declaratoria de estado de emergencia, a las 2.30 a.m. en la calle Unión de la zona de Huascar, donde ambos menores se encontraban conversando en la vía pública. En la escena la policía halló 20 casquillos de bala lo cual evidenció la ferocidad del ataque.

Con al menos 284 homicidios registrados oficialmente transcurrieron los cuatro meses del estado de emergencia en Lima y Callao, entre el 22 de octubre del 2026 y el 19 de agosto del presente año.

Los medios utilizados para matar también ofrecen datos sobre los tipos de violencia que se ejercen. Del total de homicidios, 224 (78.9%) fueron ocasionados por proyectil de arma de fuego (PAF).

En Lima Centro hubo 34 homicidios, en Lima Norte 82, en Lima Sur 46, en Lima Este 70 y en el Callao 52.

El analista de datos, Juan Carbajal, sostiene que, de acuerdo a los datos oficiales del Gobierno, por medio del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en ese mismo período se registró 6% menos de homicidios (-18) con respecto a los 4 meses previos sin estado de emergencia.

Podría decirse que los números aún preliminares sobre la denominada violencia altamente lesiva en Lima y Callao ofrecen para 2026 una suerte de sube y baja. Los homicidios aumentaron bastante, pero la tendencia va a la baja, aunque muy lento.

Valgan para análisis posteriores estos datos elaborados por Carbajal a partir de fuentes oficiales y chequeados con el Sinadef.

El especialista explica que, durante los 4 meses previos sin estado de emergencia en Lima y Callao, entre el 23 de junio y el 21 de octubre del 2025, se registraron 302 homicidios de los cuales 238 (78.8%) fueron ocasionados por proyectil de arma de fuego (PAF).

No obstante, dice, “hay que precisar y señalar que durante el estado de emergencia el Sinadef ha registrado 59 muertes causadas por PAF, pero clasificadas como ignoradas-sin registro, con lo cual el número de homicidios sería mayor”. Según las cifras oficiales, en Lima Centro hubo 12, en Lima Norte 16, en Lima Sur 9, en Lima Este 12 y en el Callao 10.

Situación similar –añade- se observa en los cuatro meses previos sin estado de emergencia, período en el que se registraron 64 muertes causadas por PAF, pero clasificadas como ignoradas-sin registro.

Tanto en Lima Norte y Lima Este durante el estado de emergencia se registraron más homicidios con respecto a los meses previos sin estado de emergencia, siendo ambos sectores los de mayores registros de homicidios en pleno estado de emergencia, dice el analista de datos.

Y agrega que en Lima Sur y Callao el registro de homicidios fue menor durante el estado de emergencia. En Lima Centro el registro de homicidios fue casi similar e incluso tuvo el menor registro con respecto a los otros sectores de Lima.

Otro aspecto que puede hablar sobre la violencia que se ejerce en las calles tiene que ver con la cantidad de hechos en los que matan a más de una persona. En líneas generales, en los últimos años solía tratarse de balaceras perpetradas como “mensajes” en el marco de conflictos territoriales entre grupos criminales antagónicos extorsivos o por cobros de cupos.

Ese tipo de violencia usualmente asociado a las economías delictivas a veces tiene otros motivos, como en el triple homicidio cometido la noche del sábado 7 de febrero, en la anticuchería Jireh, ubicada en Los Olivos.

Testigos relataron que dos individuos descendieron de una camioneta color gris y abrieron fuego contra los comensales. Entre las víctimas se encontraba Juan Enrique Pardo Chuquillauri, de 45 años, quien se encontraba en el lugar con su pareja y su hija menor.

Hechos en los cuales el ataque contra una persona puede tener como resultado la muerte de otra más que eventualmente la acompañaba. La violencia en las escenas mucha veces -no siempre- puede explicarse a partir del contexto que envuelve los casos.

NUEVO ESTADO DE EMERGENCIA

Entre tanto, el Gobierno del presidente José María Balcázar volvió a declarar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en en Callao por un periodo de 30 días calendario, con el objetivo de enfrentar la criminalidad y otras manifestaciones de violencia.

Según la norma, durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de laa Fuerzas Armadas,

La PNP, además, determinará las zonas de intervención sobre la base de información de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otros instrumentos.

Asimismo, se dispone la restricción o suspensión de derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito en el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.

Respecto a las actividades públicas, el decreto señala que los eventos religiosos, culturales, deportivos y no deportivos de carácter masivo deberán solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación. En tanto, aquellas actividades que no sean de carácter masivo podrán desarrollarse sin permiso previo.