Susan Ochoa sigue apostando por lo inédito y estrena su nueva canción inédita ‘Reina’

Susan Ochoa lanza su nueva canción 'Reina', un emotivo homenaje a todas las mujeres que enfrentaron desafíos y se levantaron con valentía. La cantautora reafirma su compromiso con mensajes de empoderamiento.

La letra de 'Reina' invita a las mujeres a reconocerse como fuertes y resilientes, convirtiéndose en un himno de amor propio. Foto: difusión
La letra de 'Reina' invita a las mujeres a reconocerse como fuertes y resilientes, convirtiéndose en un himno de amor propio. Foto: difusión

Susan Ochoa no se duerme en sus laureles. A pesar de haber ganado dos gaviotas de plata en Viña del Mar y haber dejado en alto el nombre del Perú, la cantautora peruana sigue trabajando para seguir consolidando su carrera musical en el país y lo quiere hacer con temas propios. Por eso, se mostró feliz y orgullosa de anunciar el lanzamiento de su nueva canción ‘Reina’.

Susan Ochoa indicó que ‘Reina’ es una composición inédita que rinde homenaje a todas las mujeres que, en algún momento de sus vidas, han atravesado experiencias difíciles y han sabido levantarse con valentía.

¿De qué trata ‘Reina’ y cuál es su propósito?

Con una letra profundamente emotiva y un mensaje de empoderamiento, ‘Reina’ busca conectar con el corazón de quienes han enfrentado desafíos personales, invitándolas a reconocerse como mujeres fuertes, valiosas y resilientes. La canción transmite sensibilidad y esperanza, reafirmando el compromiso artístico de Susan Ochoa con mensajes que inspiran y transforman.

“‘Reina’ es una composición con la que rindo homenaje a todas las mujeres que en algún momento de su vida sufrieron viviendo alguna experiencia difícil. Esta canción está hecha para acariciar a nuestra niña interior y convertirse en nuestro himno de garra, fuerza, valor y amor hacia nosotras mismas”, expresó la norteña.

‘Reina’ ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales digitales. Asimismo, el videoclip oficial puede verse en el canal oficial de YouTube de la artista (@susanochoamusica), donde los seguidores podrán disfrutar de una propuesta audiovisual que acompaña la fuerza y emotividad del tema.

Susan Ochoa presentará ‘Reina’ en vivo

Además, Susan Ochoa presentará su canción ‘Reina’ en vivo este sábado 7 de marzo en el Teatro de Plaza Norte, como parte de una celebración por el Día de la Mujer. Con este lanzamiento, la exparticipante de ‘La voz Perú’ continúa consolidando su carrera artística y reafirmando su voz como una de las intérpretes peruanas más representativas de la música contemporánea.

