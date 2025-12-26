HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Muere Imani Dia Smith a los 26 años, actriz de ‘El Rey León’ en Broadway: detienen a su pareja por asesinato en primer grado

La joven actriz, conocida por interpretar a Nala en Broadway, falleció tras un violento incidente en Nueva Jersey.

Muere Imani Dia Smith a los 26 años, actriz de ‘El Rey León’ en Broadway.
Muere Imani Dia Smith a los 26 años, actriz de ‘El Rey León’ en Broadway.

Imani Dia Smith, actriz de Broadway y recordada por su papel como Nala en el musical 'The Lion King' durante su infancia, falleció a los 25 años, confirmaron las autoridades locales. Su muerte conmocionó a la comunidad artística y seguidores del teatro musical en todo el mundo.

Según los reportes oficiales, Smith fue hallada con heridas de arma blanca en una residencia ubicada en Edison, Nueva Jersey. Posteriormente, fue declarada fallecida en el Hospital Universitario Robert Wood Johnson, en Nuevo Brunswick.

PUEDES VER: Falleció Alicia Cuniberti a los 65 años, emblemática locutora argentina de Radio Nacional

Arresto de la pareja de Imani Dia Smith

Jordan D. Jackson-Small, pareja de la actriz, fue detenido y enfrenta cargos relacionados con el caso. Entre las acusaciones destacan asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado, posesión de arma con fines ilegales en tercer grado y posesión ilegal de un arma en cuarto grado.

La noticia sobre el arresto se difundió rápidamente, generando consternación entre amigos, colegas y seguidores. La gravedad de los cargos ha llamado la atención de la opinión pública y de los medios especializados en sucesos.

Familia y homenaje a Imani Dia Smith

Kira Helper, tía de la artista, compartió la noticia a través de una campaña en GoFundMe destinada a apoyar a los padres de la joven, Monique Rance-Helper y Rawni Helper. Los fondos cubrirán gastos funerarios, apoyo psicológico y el cuidado del hijo de la actriz.

Helper describió a Imani como “una auténtica artista polifacética”, destacando su personalidad cariñosa y llena de vida. También subrayó el esfuerzo de sus familiares por mantener la unidad familiar y proteger al menor tras la inesperada tragedia.

Trayectoria de Imani Dia Smith en Broadway

Imani Dia Smith formó parte del elenco de The Lion King entre el 27 de septiembre de 2011 y el 23 de septiembre de 2012. El musical es considerado uno de los montajes más exitosos de la historia y se ha presentado en 22 países, consolidándose como referente mundial del teatro musical.

Su participación en Broadway y su talento artístico le permitieron ganarse el reconocimiento del público y colegas. Su legado permanecerá vivo a través de quienes la conocieron y disfrutaron de su trabajo en los escenarios.

