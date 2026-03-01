El embajador del Perú en Israel, Javier Sánchez Checa, confirmó que doce ciudadanos peruanos se han comunicado con la embajada tras los ataques iraníes. Hasta ahora no hay heridos ni fallecidos. | Composición LR | Latina Noticias

El embajador del Perú en Israel, Javier Sánchez Checa, confirmó que al menos doce ciudadanos peruanos se han contactado con la sede consular tras los recientes ataques con misiles lanzados por Irán contra territorio israelí. Ello en represalia por bombardeos previos realizados junto a Estados Unidos que dejaron muerto al líder iraní Alí Jamenei. El funcionario señaló que no hay compatriotas heridos ni fallecidos hasta el momento.

El diplomático dijo que la comunidad peruana se encuentra a salvo en sus hoteles y en comunicación constante con las autoridades. Sin embargo, precisó que la escalada de violencia podría continuar, por lo cual esperarán en las próximas horas para evaluar las posibles labores de rescate.

''Ahora se han suspendido todas las actividades no esenciales. Estamos esperando tener mayor tranquilidad para contactarnos con ellos... Hay orden de inamovilidad'', manifestó.

Turistas localizados, pero sin salida inmediata

Sánchez Checa detalló que se ha logrado conocer la ubicación de los compatriotas. Entre ellos hay una familia en Jerusalén y una mujer que permanece con parientes en Ramla. No obstante, explicó que no es posible evacuarlos aún debido al estado de emergencia total decretado por 48 horas en Israel.

El embajador mencionó que la prioridad será trasladarlos hacia las fronteras con naciones vecinas como Egipto o Jordania cuando las condiciones lo permitan. También precisó que la mayoría de los aproximadamente 3.500 residentes peruanos posee doble nacionalidad y está asentada en distintas ciudades, entre ellas Tel Aviv y Jerusalén. ''Están acostumbrados a estas situaciones. Si las cosas escalan, procederemos. Lo sabremos mañana con más seguridad... Hay búnkers, es un sistema avanzado donde suenan alarmas'', indicó.

El servicio de rescate israelí Zaka reportó al menos nueve fallecidos y 23 heridos luego de que un misil impactara cerca de Jerusalén, en una zona de edificios residenciales en Beit Shemesh, en uno de los episodios más letales desde que empezara la respuesta militar. En paralelo, la embajada peruana en Turquía monitorea la situación de connacionales que se encuentran en territorio iraní.

Canales de ayuda

Los números de emergencia de las distintas embajadas de Perú en medio del conflicto en Medio Oriente son los siguientes:

En Israel: +972 52 705 0868

En Emiratos Árabes: +971 54 0801

En Kuwait: +956 60042612

En Turquía: 00 90 533 041 08 85

En Dubai: +971 506974007

En Egipto: (00 20) 122 733 0530

En Arabia Saudita: +966 50 246 5198

En Catar: +974 5091 8673

Hasta el momento, las autoridades peruanas mantienen vigilancia permanente y coordinación consular ante cualquier eventualidad que comprometa la integridad de sus ciudadanos en la región.

