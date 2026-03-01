Doce peruanos están varados en Israel en medio de conflicto en Medio Oriente, confirma Embajada: ''Esperando para contactarnos''
El funcionario Javier Sánchez-Checa informó que la situación aún es incierta para los compatriotas, ya que los ataques provenientes de Irán continúan en el país, declarado en estado de emergencia.
El embajador del Perú en Israel, Javier Sánchez Checa, confirmó que al menos doce ciudadanos peruanos se han contactado con la sede consular tras los recientes ataques con misiles lanzados por Irán contra territorio israelí. Ello en represalia por bombardeos previos realizados junto a Estados Unidos que dejaron muerto al líder iraní Alí Jamenei. El funcionario señaló que no hay compatriotas heridos ni fallecidos hasta el momento.
El diplomático dijo que la comunidad peruana se encuentra a salvo en sus hoteles y en comunicación constante con las autoridades. Sin embargo, precisó que la escalada de violencia podría continuar, por lo cual esperarán en las próximas horas para evaluar las posibles labores de rescate.
''Ahora se han suspendido todas las actividades no esenciales. Estamos esperando tener mayor tranquilidad para contactarnos con ellos... Hay orden de inamovilidad'', manifestó.
Turistas localizados, pero sin salida inmediata
Sánchez Checa detalló que se ha logrado conocer la ubicación de los compatriotas. Entre ellos hay una familia en Jerusalén y una mujer que permanece con parientes en Ramla. No obstante, explicó que no es posible evacuarlos aún debido al estado de emergencia total decretado por 48 horas en Israel.
El embajador mencionó que la prioridad será trasladarlos hacia las fronteras con naciones vecinas como Egipto o Jordania cuando las condiciones lo permitan. También precisó que la mayoría de los aproximadamente 3.500 residentes peruanos posee doble nacionalidad y está asentada en distintas ciudades, entre ellas Tel Aviv y Jerusalén. ''Están acostumbrados a estas situaciones. Si las cosas escalan, procederemos. Lo sabremos mañana con más seguridad... Hay búnkers, es un sistema avanzado donde suenan alarmas'', indicó.
El servicio de rescate israelí Zaka reportó al menos nueve fallecidos y 23 heridos luego de que un misil impactara cerca de Jerusalén, en una zona de edificios residenciales en Beit Shemesh, en uno de los episodios más letales desde que empezara la respuesta militar. En paralelo, la embajada peruana en Turquía monitorea la situación de connacionales que se encuentran en territorio iraní.
Canales de ayuda
Los números de emergencia de las distintas embajadas de Perú en medio del conflicto en Medio Oriente son los siguientes:
- En Israel: +972 52 705 0868
- En Emiratos Árabes: +971 54 0801
- En Kuwait: +956 60042612
- En Turquía: 00 90 533 041 08 85
- En Dubai: +971 506974007
- En Egipto: (00 20) 122 733 0530
- En Arabia Saudita: +966 50 246 5198
- En Catar: +974 5091 8673
Hasta el momento, las autoridades peruanas mantienen vigilancia permanente y coordinación consular ante cualquier eventualidad que comprometa la integridad de sus ciudadanos en la región.
