Tylor Chase habría destruido la habitación que su excompañero de Nickelodeon, Daniel Curtis Lee, pagó para ayudarlo
Daniel Curtis Lee intentó brindar refugio a su excompañero de Nickelodeon, Tylor Chase, pero se llevó una sorpresa devastadora al conocer los daños que dejó en el motel que le alquiló.
El actor Daniel Curtis Lee relató cómo horas después de hospedar a Tylor Chase en un motel de Los Ángeles recibió noticias inesperadas. A través de TikTok, contó que la exestrella infantil abandonó la habitación dejando múltiples destrozos.
“Conseguimos refugio para Tyler. ¡Hurra! Todos están felices. Tyler está feliz. No es así, chicos. Lo llevamos al hotel y esa misma noche recibo una llamada de la administración. Están molestos. La puerta quedó abierta. ¿Por qué hay un microondas en la tina? El refrigerador está volteado. Me siento devastado”, expresó visiblemente afectado.
La ayuda de Daniel Curtis Lee y la realidad de Chase
Lee explicó que su intención era brindar un lugar seguro al actor recordado por 'Ned’s Declassified School Survival Guide'. Viajó más de 80 kilómetros para acompañarlo y ofrecerle alimento y alojamiento temporal durante una tormenta que afectaba la zona.
No obstante, la familia de Chase le advirtió que sus experiencias previas con el joven no habían sido buenas, y admitió que pensó erróneamente que esta vez actuaría diferente. La situación evidenció los retos que enfrenta Tylor debido a problemas de salud mental y adicción.
Internautas quedan en shock tras saber lo que hizo Tylor
El incidente con la habitación se viralizó rápidamente, generando conmoción entre los seguidores de la serie y usuarios de redes sociales. Las imágenes de Tylor viviendo en la calle motivaron a que Daniel Curtis Lee intentara ayudar, mostrando un lado humano y solidario ante la adversidad de su excompañero.
Este hecho también abrió el debate sobre el apoyo a actores infantiles que atraviesan dificultades en la adultez, recordando la importancia de la empatía y la asistencia oportuna para quienes enfrentan vulnerabilidades.