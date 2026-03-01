HOYSuscripcion LR Focus

Jairo Vélez cuestiona arbitraje en el partido Alianza Lima ante UTC por Liga 1: "¿Qué podemos hacer, hermano?"

El partido estuvo marcado por polémicas y expulsiones, lo que llevó a Jairo Vélez a criticar el arbitraje. Además, UTC reclama un posible error que podría haber cambiado el rumbo del encuentro.

Jairo Vélez habló fuerte sobre el arbitraje en el UTC vs Alianza Lima. Foto: Lr/L1 MAX
Jairo Vélez habló fuerte sobre el arbitraje en el UTC vs Alianza Lima. Foto: Lr/L1 MAX

Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC, en Estadio Héroes de San Ramón, por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026. El excampeón de la Liga 1 sufrió más de la cuenta en un picante partido con polémicas y expulsiones incluidas. El agónico llegó gracias al defensor Renzo Garcés, tras un potente tiro de esquina. Sin embargo, Jairo Vélez no pudo ocultar su incomodidad por el arbitraje de Micke Palomino.

Asimismo, el reclamo de UTC ha generado un debate en torno a un posible error arbitral. Las quejas surgieron luego de un incidente en el que se alega que el árbitro no percibió un último toque de Federico Girotti antes de que se ejecutara un córner. Por este motivo, el experimentado volante habló fuerte.

PUEDES VER: André Carrillo se ilusiona con Mano Menezes al mando de la selección peruana: "Intentará jugar de igual a igual con todo el mundo"

lr.pe

¿Qué dijo Jairo Vélez sobre el arbitraje en el partido de Alianza Lima ante UTC por Liga 1?

"Estoy contento por el triunfo en una plaza muy complicada, pero esto sigue. El torneo recién empieza, van apenas cinco fechas, así que aún no hay nada que celebrar", comentó Jairo Vélez en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.  Además, analizó la polémica jugada del compromiso.

"Son decisiones arbitrales. Así como se equivocan para uno, se pueden equivocar para nosotros. Personalmente, creo que hubo jugadas en las que también nos perjudicaron. Pero, ¿Qué podemos hacer, hermano?". Yo doy el pase y me quedo lejos de la jugada, la verdad. Ellos dos, los que disputaron el balón, son los que saben", sentenció.

PUEDES VER: Finalissima entre España y Argentina fue suspendida por conflictos en Medio Oriente: ¿Dónde podrían jugar Lionel Messi y Lamine Yamal?

lr.pe

Piero Serra fulmina arbitraje de Micke Palomino tras victoria de Alianza Lima

"En el partido, por momentos fuimos mejores a pesar de que teníamos un hombre menos; les supimos jugar de igual a igual. Perdimos por una pelota parada y, encima, por lo del árbitro... siempre pasa esto en la liga. Yo nunca la toqué, Girotti la tiró al córner y la cobró a favor de ellos; pero siempre les regalan los partidos", declaró en L1 MAX.

PUEDES VER: Partido Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO: posibles alineaciones y horario del partido de hoy por la Liga 1

lr.pe

Alianza Lima es el único líder de la Liga 1

Con los 3 puntos que ganó en Cajamarca, Alianza Lima llegó a las 13 unidades y dejó atrás a Los Chankas (11 pts), UTC (10 pts) y Melgar (9 pts). Incluso si Universitario (8 pts) gana su partido correspondiente a esta fecha, no alcanzará a los victorianos.


