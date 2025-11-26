Dua Lipa se rindió ante la comida peruana en su concierto en Lima y su reacción se volvió viral: ''Sabores increíbles''
Dua Lipa cautivó al público en su concierto en el Estadio San Marcos, donde destacó su aprecio por el Perú y su dominio del español, lo que emocionó a sus seguidores.
- Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha confirmada, precios y venta de entradas para su concierto
- Nathie Quijano busca la corona del Miss International 2025 tras triste derrota de Karla Bacigalupo en el Miss Universo
Dua Lipa generó numerosas reacciones en su público tras el concierto que ofreció en el Estadio San Marcos. La cantante británica demostró en todo momento un gran aprecio por el Perú y, en su discurso, destacó la gastronomía del país con un español notablemente fluido. Su dominio del idioma hizo vibrar al público, que coreó sus canciones más populares.
El halago de Dua Lipa hacia la gastronomía peruana
Al ver a la multitud corear sus canciones y vibrar durante el show, la intérprete de 'One kiss' se mostró más que satisfecha por el recibimiento que tuvo por parte de su público. Desde su llegada al Perú, sus fans estuvieron pendientes de cada movimiento y visita que realizó la cantante británica. En ese sentido, aprovechó la ocasión para elogiar la gastronomía peruana y dedicar unas palabras a la gran acogida que ha recibido durante su estadía.
TE RECOMENDAMOS
AMARRES, RITUALES Y MAGIA PARA ATRAER TU SER AMADO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Alumnos de San Marcos usan tercer piso de facultad para ver gratis concierto de Dua Lipa y redes bromean: "Zona Vip"
''Desde el primer momento en que llegué, me encantó. La hospitalidad de la gente, lo amables y sinceros que son. Los sabores de la comida son increíbles. Estoy muy feliz de estar aquí y esta será la primera de muchas visitas que quiero hacer en su hermoso país. Es un honor para mí sentir su cariño y tener una primera vez tan especial. Muchas gracias por esta experiencia increíble'', declaró en medio del escenario.
La visita de Dua Lipa a los restaurantes peruanos
Cabe recordar que la cantante albanokosovar visitó varios restaurantes peruanos con el objetivo de disfrutar la gastronomía local. Su primera parada fue en Astrid y Gastón; luego, acudió a Isolina, en Barranco; y, por último, en la víspera de su presentación musical, culminó su recorrido culinario en Maido.
PUEDES VER: La historia y significado de ‘Cariñito’, la icónica cumbia que cantó Dua Lipa en su concierto en Perú
La reacción de los usuarios en las redes sociales tras escuchar los halagos de Dua Lipa
La reacción de los fans de Dua Lipa no tardó en hacerse presente en redes sociales. Con orgullo, sarcasmo y entusiasmo, comentaron su llegada al Perú y celebraron la actitud cercana de la artista con sus seguidores. Entre los mensajes que más destacaron se leyeron: “Aprende, Shakira. Eso es ser artista”; “Habla español mucho mejor que Maicelo”; “Dua, ayer te fallé, pero la próxima no”; “A Dua deberían darle las llaves de la ciudad y declararla embajadora del Perú”; y “¡Vuelve, reina!”.