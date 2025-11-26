HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tendencias

Alumnos de San Marcos usan tercer piso de facultad para ver gratis concierto de Dua Lipa y redes bromean: "Zona Vip"

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) aprovechó la cercanía de su facultad al estadio para disfrutar totalmente gratis del concierto de Dua Lipa.

Estudiantes de San Marcos usaron una de sus facultades como palco para disfrutar del concierto de Dua Lipa.
Estudiantes de San Marcos usaron una de sus facultades como palco para disfrutar del concierto de Dua Lipa. | Foto: composición LR/TikTok

Dua Lipa desató furor en su reciente concierto en el Estadio San Marcos. La cantante británica no solo interpretó sus más famosas canciones, sino que sorprendió al público peruano al compartir escenario junto a Mauricio Mesones y entonar 'Cariñito', icónica pieza musical de la cumbia tropical del Perú. El evento reunió a miles de asistentes, así como un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que aprovecharon la oportunidad para disfrutar del show de manera gratuita.

Según el clip publicado en la cuenta de TikTok @brymoesmusic más de 50 estudiantes aprovecharon la cercanía de una de las facultades de la UNMSM al estadio y corear cada una de las canciones de Dua Lipa. El video ya es viral en TikTok.

PUEDES VER: Peruano compró entrada para concierto de Dua Lipa por Internet pero terminó estafado: "Me da cólera, nunca confíen"

lr.pe

Estudiantes de San Marcos usan como palco una de sus facultades para ver gratis el concierto de Dua Lipa

Según se aprecia en el video publicado, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) usó el tercer piso la Facultad de Ciencias Sociales como palco para poder disfrutar del concierto de Dua Lipa que se estaba realizando en el estadio de dicha institución. La cercanía de este edificio permitió a los alumnos escuchar a la cantante británica entonar sus canciones más populares, tales como 'Levitating', y vivir una experiencia única.

"Zona Vip San Marcos (concierto de) Dua Lipa. Sociales lo fue todo" se lee en la descripción del video que rápidamente captó la atención de los usuarios.

"Espero pasar mi examen de admisión este año para no perderme de los conciertos", "San Marcos con sus palcos carísimos", "Como en los viejos tiempos", "No importa si están lejos, están en el mismo lugar que el artista", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

Notas relacionadas
¿Dua Lipa cantará 'Cariñito' en Lima? Prueba de sonido para su show en San Marcos incluiría canción peruana

¿Dua Lipa cantará 'Cariñito' en Lima? Prueba de sonido para su show en San Marcos incluiría canción peruana

LEER MÁS
¡Histórico! Dua Lipa causa furor al cantar 'Cariñito' junto con Mauricio Mesones en su concierto en Estadio San Marcos

¡Histórico! Dua Lipa causa furor al cantar 'Cariñito' junto con Mauricio Mesones en su concierto en Estadio San Marcos

LEER MÁS
La historia y significado de ‘Cariñito’, la icónica cumbia que cantó Dua Lipa en su concierto en Perú

La historia y significado de ‘Cariñito’, la icónica cumbia que cantó Dua Lipa en su concierto en Perú

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Repartidor de delivery se indigna en redes al llevar pedido de canchita por aplicativo y genera controversia: "Cómprate 2 soles de maíz"

Repartidor de delivery se indigna en redes al llevar pedido de canchita por aplicativo y genera controversia: "Cómprate 2 soles de maíz"

LEER MÁS
Vendedora ambulante recrimina a tiktoker Jilary por no ayudarla a vender sus gelatinas, pero ella le responde: "No es la manera"

Vendedora ambulante recrimina a tiktoker Jilary por no ayudarla a vender sus gelatinas, pero ella le responde: "No es la manera"

LEER MÁS
Padres en SJL encaran a tesorera de aula al enterarse en plena fiesta de promoción que no pagó el local: "Hemos venido a calentar el asiento"

Padres en SJL encaran a tesorera de aula al enterarse en plena fiesta de promoción que no pagó el local: "Hemos venido a calentar el asiento"

LEER MÁS
Niño con COVID-19 fabrica una mascarilla para proteger al ratón de los dientes

Niño con COVID-19 fabrica una mascarilla para proteger al ratón de los dientes

LEER MÁS
Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Pagos MPPE información de HOY, 25 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 25 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

Tendencias

Peruano compró entrada para concierto de Dua Lipa por Internet pero terminó estafado: "Me da cólera, nunca confíen"

Repartidor de delivery se indigna en redes al llevar pedido de canchita por aplicativo y genera controversia: "Cómprate 2 soles de maíz"

Peruano que migró a Argentina se arrepiente de su decisión a raíz de crisis económica que lo perjudica: “Extraño a mi Lima, la gris”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025