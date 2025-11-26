Estudiantes de San Marcos usaron una de sus facultades como palco para disfrutar del concierto de Dua Lipa. | Foto: composición LR/TikTok

Estudiantes de San Marcos usaron una de sus facultades como palco para disfrutar del concierto de Dua Lipa. | Foto: composición LR/TikTok

Dua Lipa desató furor en su reciente concierto en el Estadio San Marcos. La cantante británica no solo interpretó sus más famosas canciones, sino que sorprendió al público peruano al compartir escenario junto a Mauricio Mesones y entonar 'Cariñito', icónica pieza musical de la cumbia tropical del Perú. El evento reunió a miles de asistentes, así como un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que aprovecharon la oportunidad para disfrutar del show de manera gratuita.

Según el clip publicado en la cuenta de TikTok @brymoesmusic más de 50 estudiantes aprovecharon la cercanía de una de las facultades de la UNMSM al estadio y corear cada una de las canciones de Dua Lipa. El video ya es viral en TikTok.

Estudiantes de San Marcos usan como palco una de sus facultades para ver gratis el concierto de Dua Lipa

Según se aprecia en el video publicado, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) usó el tercer piso la Facultad de Ciencias Sociales como palco para poder disfrutar del concierto de Dua Lipa que se estaba realizando en el estadio de dicha institución. La cercanía de este edificio permitió a los alumnos escuchar a la cantante británica entonar sus canciones más populares, tales como 'Levitating', y vivir una experiencia única.

"Zona Vip San Marcos (concierto de) Dua Lipa. Sociales lo fue todo" se lee en la descripción del video que rápidamente captó la atención de los usuarios.

"Espero pasar mi examen de admisión este año para no perderme de los conciertos", "San Marcos con sus palcos carísimos", "Como en los viejos tiempos", "No importa si están lejos, están en el mismo lugar que el artista", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.