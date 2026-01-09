HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Dua Lipa recomienda leer el libro peruano ‘Cien Cuyes’ y lo acerca a lectores internacionales este 2026

La cantante Dua Lipa, a través de su plataforma Service95, invitó a sus seguidores a leer el libro ‘Cien Cuyes’, del autor peruano Gustavo Rodríguez. 

Dua Lipa es una de las cantantes más populares del mundo. Foto: Composición LR/Instagram.
Dua Lipa es una de las cantantes más populares del mundo. Foto: Composición LR/Instagram.

Dua Lipa incluyó el libro peruano 'Cien cuyes', del escritor Gustavo Rodríguez, entre sus recomendaciones literarias para 2026. La cantante británica destacó la novela en Service95, su boletín cultural, donde seleccionó 21 títulos que su club de lectura sugiere para el próximo año. La obra fue considerada en su edición en inglés, titulada 'One Hundred Guinea Pigs', con miras a su llegada al público internacional.

La recomendación generó una inmediata reacción del autor nacional, quien celebró la noticia en redes sociales. Gustavo Rodríguez expresó su sorpresa y entusiasmo por la proyección global que tendrá su novela, resaltando lo inesperado que resulta que un proyecto personal alcance lectores del mundo anglosajón gracias a una figura de alcance mundial como Dua Lipa.

“El club de lectura de @DUALIPA acaba de recomendar ‘Cien cuyes’ (One Hundred Guinea Pigs) para cuando salga al público anglosajón en unos meses. Es raro, loco, dónde puede terminar lo que uno pergeña en solitario”, compartió el escritor en X.

lr.pe

Dua Lipa invita a sus seguidores a leer libro peruano ‘Cien Cuyes’

Service95 es la plataforma creada por Dua Lipa para comunicarse directamente con su audiencia y compartir contenidos culturales. El proyecto, lanzado en febrero de 2022, reúne artículos, entrevistas, podcasts y recomendaciones disponibles en varios idiomas, entre ellos inglés, español, francés y portugués. A través de este espacio, la cantante difunde tanto novedades de su carrera musical como sugerencias de viajes, libros y expresiones artísticas que influyen en su vida.

Según el equipo editorial del boletín, las recomendaciones literarias están pensadas para ampliar la mirada de los lectores y acercarlos a historias con profundidad social y emocional. En su más reciente edición, ‘Cien cuyes’ figura como el lanzamiento destacado de julio, con publicación en inglés programada para el 14 de ese mes. La obra es presentada como un relato que reflexiona sobre la amistad y el sentido de la vida hasta sus últimas etapas.

