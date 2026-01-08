HOYSuscripcion LR Focus

Natalia Jiménez en Lima: fecha, entradas y detalles del concierto de la exvocalista de La Quinta Estación

La cantante mexicana Natalia Jiménez eligió al Perú como parte de su tour ‘La Jiménez’ e interpretará sus grandes éxitos como ‘El sol no regresa’ o ‘Creo en mí’. 

Natalia Jiménez fue la exvocalista del grupo La Quinta Estación. Foto: Composición LR/Instagram.
Natalia Jiménez fue la exvocalista del grupo La Quinta Estación. Foto: Composición LR/Instagram.

Natalia Jiménez volverá a presentarse en Lima después de 15 años. La cantante mexicana, exvocalista de La Quinta Estación, llegará al país como parte de su gira 'La Jiménez', con un concierto programado para el 5 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

La artista atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera con este tour, que ya ha recorrido varias ciudades de Estados Unidos, México, Puerto Rico y República Dominicana, con funciones a sala llena. Tras este recorrido, Perú fue incluido en la agenda de la cantante, quien ofrecerá un show que reunirá los temas más representativos de su trayectoria.

¿Cómo conseguir entradas para el concierto de Natalia Jiménez en Lima?

Natalia Jiménez se presentará en Lima el 5 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster, con una preventa programada del 13 al 15 de enero de este año, o hasta agotar stock.

El concierto forma parte de la gira 'La Jiménez', un espectáculo que combina una banda en vivo con un repertorio que recorre distintas etapas de la carrera de la cantante. El show incluye interpretaciones de clásicos de la música en español, así como los temas más representativos de su etapa como solista y de su paso por La Quinta Estación.

El tour rinde homenaje a grandes referentes de la música latina como José José, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal y José Alfredo Jiménez, junto a canciones propias como ‘Creo en mí’, ‘Quédate con ella’, ‘El sol no regresa’, ‘Algo más’ y ‘Me muero’.

Natalia Jiménez agradece a su público por el éxito de su gira

Natalia Jiménez atraviesa un momento destacado en su carrera gracias a la buena respuesta de su público a su actual gira, la cual continuará durante 2026 con presentaciones en Latinoamérica, Canadá y España.

“No dejo de sorprenderme por el cariño tan grande que me entrega mi público. Nada me hace más feliz que cantarles y ver cómo mis canciones han sido parte de sus vidas. Esta gira está siendo un regalo enorme, y cada noche me llena el alma”, expresó la cantante al referirse a esta etapa de su tour.

Con más de dos décadas de trayectoria, Natalia Jiménez se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la música latina. Su trabajo como intérprete y compositora ha sido reconocido con diversos premios, entre ellos un Grammy, un Latin Grammy, además de galardones en Billboard, Premios Lo Nuestro y Premios Juventud.

