La carrera de Bad Bunny vuelve a quedar bajo la lupa, esta vez por un proceso judicial de alto perfil. El artista puertorriqueño, que en enero de 2026 tiene programados dos conciertos masivos en Lima, enfrenta una demanda presentada el 5 de este mes en su país natal por una mujer que lo acusa de haber vulnerado su privacidad y su imagen. Según la denuncia, el cantante habría utilizado su voz sin autorización en dos de sus producciones musicales.

El caso ha despertado gran interés mediático no solo por el monto reclamado, sino también por las canciones involucradas, una de ellas parte de su exitoso álbum 'X 100pre' de 2018 y otra incluida en su más reciente trabajo discográfico, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

Demanda millonaria contra Bad Bunny fue presentada por una mujer en Puerto Rico

De acuerdo con Billboard, el caso está sustentado en un documento de 32 páginas. Allí, Tainaly Y. Serrano Rivera asegura que su voz fue utilizada en dos canciones de Bad Bunny sin autorización previa: 'Solo de Mí' (2018) y 'EoO' (2025). La frase "Mira, puñeta, no me quiten el perreo" habría sido grabada por ella en WhatsApp a pedido de Roberto Rosado 'La Paciencia', productor y colaborador del artista, pero nunca se le informó que ese audio sería incorporado en los temas ni en otras producciones comerciales.

El escrito judicial también subraya que no existió contrato ni acuerdo de licencia. "Al momento de la solicitud, no se explicó el propósito del audio ni se informó a la demandante de que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente", se lee en el documento citado por Billboard.

Lo que reclama la mujer que demanda a Bad Bunny y colaboradores por 16 millones de dólares

Serrano también sostiene que la línea es fácilmente identificable y que se ha convertido en un recurso asociado directamente con Bad Bunny, incluso empleado en la venta de productos oficiales durante sus conciertos. Para ella, esta explotación constituye una vulneración de su privacidad y de su imagen.

Por esa razón, la acción legal no solo apunta contra Benito Martínez, sino también contra Roberto Rosado y el sello Rimas Entertainment. La mujer exige una compensación de 16 millones de dólares, cifra que refleja el impacto que, según su versión, ha tenido el uso de su voz.

Por otro lado, cabe precisar que Bad Bunny aún espera la resolución de otra demanda en la que también están involucrados José M. Marxuach Fagot y Joanna Bocanegra Ocasio, abogados de Tainaly Y. Serrano Rivera. Esa acción legal fue presentada en 2023 por su exnovia Carliz De La Cruz Hernández, quien también lo acusa de usar su voz sin autorización para el sample de la famosa frase "Bad Bunny, baby".