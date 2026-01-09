HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas anuncian paro el 15 próximo de enero
Transportistas anuncian paro el 15 próximo de enero     Transportistas anuncian paro el 15 próximo de enero     Transportistas anuncian paro el 15 próximo de enero     
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Entretenimiento

Bad Bunny enfrenta demanda por 16 millones de dólares: mujer acusa al cantante por presunto uso indebido de su voz

Mujer señala a Bad Bunny por el uso de una de sus icónicas frases. Abogados de la demandante también están vinculados con otra acción legal millonaria que presentó la exnovia del cantante.

Esta nueva demanda contra Bad Bunny fue presentada el 5 de enero, según Billboard.
Esta nueva demanda contra Bad Bunny fue presentada el 5 de enero, según Billboard. | Foto: Rimas Entertainment

La carrera de Bad Bunny vuelve a quedar bajo la lupa, esta vez por un proceso judicial de alto perfil. El artista puertorriqueño, que en enero de 2026 tiene programados dos conciertos masivos en Lima, enfrenta una demanda presentada el 5 de este mes en su país natal por una mujer que lo acusa de haber vulnerado su privacidad y su imagen. Según la denuncia, el cantante habría utilizado su voz sin autorización en dos de sus producciones musicales.

El caso ha despertado gran interés mediático no solo por el monto reclamado, sino también por las canciones involucradas, una de ellas parte de su exitoso álbum 'X 100pre' de 2018 y otra incluida en su más reciente trabajo discográfico, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Ni entradas físicas ni en PDF: este es el único tipo de ticket que aceptarán en conciertos de Bad Bunny en Perú 2026 para evitar estafas

lr.pe

Demanda millonaria contra Bad Bunny fue presentada por una mujer en Puerto Rico

De acuerdo con Billboard, el caso está sustentado en un documento de 32 páginas. Allí, Tainaly Y. Serrano Rivera asegura que su voz fue utilizada en dos canciones de Bad Bunny sin autorización previa: 'Solo de Mí' (2018) y 'EoO' (2025). La frase "Mira, puñeta, no me quiten el perreo" habría sido grabada por ella en WhatsApp a pedido de Roberto Rosado 'La Paciencia', productor y colaborador del artista, pero nunca se le informó que ese audio sería incorporado en los temas ni en otras producciones comerciales.

El escrito judicial también subraya que no existió contrato ni acuerdo de licencia. "Al momento de la solicitud, no se explicó el propósito del audio ni se informó a la demandante de que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente", se lee en el documento citado por Billboard.

PUEDES VER: Bad Bunny en Lima: ¿Qué temas de 'Debí titar más fotos tocará en su concierto en el Estadio Nacional?

lr.pe

Lo que reclama la mujer que demanda a Bad Bunny y colaboradores por 16 millones de dólares

Serrano también sostiene que la línea es fácilmente identificable y que se ha convertido en un recurso asociado directamente con Bad Bunny, incluso empleado en la venta de productos oficiales durante sus conciertos. Para ella, esta explotación constituye una vulneración de su privacidad y de su imagen.

Por esa razón, la acción legal no solo apunta contra Benito Martínez, sino también contra Roberto Rosado y el sello Rimas Entertainment. La mujer exige una compensación de 16 millones de dólares, cifra que refleja el impacto que, según su versión, ha tenido el uso de su voz.

Por otro lado, cabe precisar que Bad Bunny aún espera la resolución de otra demanda en la que también están involucrados José M. Marxuach Fagot y Joanna Bocanegra Ocasio, abogados de Tainaly Y. Serrano Rivera. Esa acción legal fue presentada en 2023 por su exnovia Carliz De La Cruz Hernández, quien también lo acusa de usar su voz sin autorización para el sample de la famosa frase "Bad Bunny, baby".

Notas relacionadas
Tini Stoessel confirma concierto en Perú 2026: fecha, precios por zonas y dónde comprar entradas para su show en el Estadio Nacional

Tini Stoessel confirma concierto en Perú 2026: fecha, precios por zonas y dónde comprar entradas para su show en el Estadio Nacional

LEER MÁS
BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membership Weverse para acceder a la preventa de entradas de los conciertos del grupo k-pop

BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membership Weverse para acceder a la preventa de entradas de los conciertos del grupo k-pop

LEER MÁS
Guía de conciertos en Perú 2026: artistas, fechas y cómo comprar tickets para sus shows

Guía de conciertos en Perú 2026: artistas, fechas y cómo comprar tickets para sus shows

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Raphael en Perú 2026: Fecha del concierto, precio de entradas y preventa

Raphael en Perú 2026: Fecha del concierto, precio de entradas y preventa

LEER MÁS
Guía de conciertos en Perú 2026: artistas, fechas y cómo comprar tickets para sus shows

Guía de conciertos en Perú 2026: artistas, fechas y cómo comprar tickets para sus shows

LEER MÁS
¿Quién ganó la final de 'Esto es guerra' 2024?: guerreros y combatientes se enfrentaron por la copa

¿Quién ganó la final de 'Esto es guerra' 2024?: guerreros y combatientes se enfrentaron por la copa

LEER MÁS
Tini Stoessel confirma concierto en Perú 2026: fecha, precios por zonas y dónde comprar entradas para su show en el Estadio Nacional

Tini Stoessel confirma concierto en Perú 2026: fecha, precios por zonas y dónde comprar entradas para su show en el Estadio Nacional

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Radiación UV con niveles altos y muy altos en Lima: Senamhi advierte cuáles son los distritos que se verán más afectados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Entretenimiento

¡Por primera vez! Cantante cubana Seidy ‘La niña’ llegará al Perú para promocionar su carrera

¿Qué pasa con Bruce Willis?: lo que se sabe sobre el estado de salud del actor al día de hoy

Bruno Mars confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum, su primer disco como solista en casi 10 años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025